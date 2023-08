Chiếc mũ kinh điển "Sex And the City" được đấu giá Chiếc mũ kinh điển "Sex And the City" được đấu giá

Nữ diễn viên Sarah Jessica Parker đã mang phụ kiện "kỳ quặc" này hai lần trong loạt phim "Sex And the City".

Người hâm mộ "Sex And the City" hiện đang rất háo hức khi chiếc mũ "chim chết" của Carrie Bradshaw trong phim đang được đấu giá tại Sotheby's. Nữ diễn viên Sarah Jessica Parker đã mang phụ kiện "kỳ quặc" này hai lần trong loạt phim "Sex And the City". Chiếc mũ kinh điển "Sex And the City" được đấu giá Sarah Jessica Parker trên phim trường "Sex and the City: The Movie" vào năm 2007 tại thành phố New York. Ảnh: NYP. Chiếc mũ được thiết kế vào thế kỷ 19 với chiếc lông vũ của loài chim thiên đường, đang có nguy cơ tuyệt chủng. Nó sẽ được đấu giá trong khuôn khổ sự kiện bán đấu giá trực tuyến Fashion Icons đầu tiên của Sotheby's, bắt đầu vào ngày 31/8 và kết thúc vào ngày 14/9. Trang web của Sotheby's ước tính giá trị của chiếc mũ từ 40.000 đến 70.000 đô la Mỹ. Một đại diện của Sotheby's cho biết, họ không thể đưa ra danh tính chủ nhân, nhưng chia sẻ rằng chiếc nón đến từ một người sưu tầm cá nhân. Nữ diễn viên Sarah Jessica Parker từng hồi tưởng về món đồ trang sức này trong một video cho tạp chí Vogue vào năm ngoái. "Tôi đã nhìn thấy loài chim này và nó thực sự tuyệt đẹp. Điều tôi chú ý nhất là màu sắc, khi được chiêm ngưỡng cận cảnh, tôi đã không thể nói nên lời", cô nói. Chiếc mũ sắt này hai lần xuất hiện trong loạt phim. Ảnh: IT. Người đại diện của Sotheby's nói với People: "Chiếc mũ cổ điển và quyến rũ. Kể từ lúc Carrie đội nó, chiếc mũ đã mang tính biểu tượng, đáng nhớ nhất phim, gắn liền với nhân vật được yêu mến. Nó thể hiện hoàn hảo phong cách táo bạo và đầy mạnh mẽ của Carrie". Các món đồ thời trang cao cấp khác đang được đấu giá bao gồm áo len cừu đen của Công nương Diana, bộ váy Givenchy của Alexander McQueen sáng tạo, được Kate Winslet mặc tại Oscar 1998, bộ váy vintage của Norman Norell mà Michelle Obama đã mặc và chiếc nơ đầu vintage mà Madonna đã mang. MC huyền thoại "Hãy chọn giá đúng" qua đời 27/08/2023 07:53 27/08/2023 07:53

