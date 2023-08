Mới đây, CNN đưa tin về sự ra đi của Bob Barker, MC nổi tiếng của chương trình "The Price Is Right" - "Hãy chọn giá đúng" phiên bản gốc. Ông qua đời ở tuổi 99, để lại một dấu ấn vĩ đại trong lĩnh vực truyền hình. Thông tin được công bố bởi người đại diện của Bob Barker là Rober Neal.

Bob Barker, với phong cách dẫn chương trình mềm mại và tính cách hài hước đã dẫn chương trình "The Price Is Right" trong suốt hơn 35 năm. Ông là người sáng tạo cho câu chuyện trò chơi này, yêu thương khán giả và thí sinh với cá tính chân thực. Trong suốt chặng đường dẫn dắt chương trình, ông đã giành được 19 giải Emmys.

MC huyền thoại "Hãy chọn giá đúng" qua đời

Bob Barker, MC nổi tiếng của chương trình "Hãy chọn giá đúng" phiên bản Mỹ, qua đời ở tuổi 99. Ảnh: CNBC.

Chương trình "The Price Is Right" lên sóng 9 năm dưới sự dẫn dắt của Bill Cullen. Tới năm 1972, Bob Barker chính thức được trao chiếc micro MC. Chương trình đã trở thành một biểu tượng văn hóa từ khi Bob Barker nhận nhiệm vụ. Sau 35 năm theo sát từng bước phát triển của chương trình ăn khách này, Bob đã trao lại vị trí này cho Drew Carey vào năm 2007. Với phong cách sôi động và khả năng tương tác độc đáo với thí sinh, ông đã chinh phục trái tim của hàng triệu người xem.

Nhà sản xuất Đại lộ Danh vọng Ana Martinez cho biết: "Bob Barker là một huyền thoại truyền hình, ông rất tận tâm với cộng đồng Hollywood cũng là nhà hoạt động vì quyền lợi động vật".

Robert Thompson, giám đốc Trung tâm Truyền hình và Văn hóa Đại chúng Bleier tại Đại học Syracuse cho biết, một lý do khiến Barker trở thành người dẫn chương trình mang tính biểu tượng văn hoá là do sự nghiệp lâu dài, ổn định của ông. Barker đã dành hơn nửa thế kỷ trên truyền hình, đảm nhận vai trò người dẫn chương trình nổi tiếng "Truth or Consequences" vào năm 1956 và nghỉ hưu từ "The Price Is Right" vào năm 2007.

Thành công trên sóng truyền hình đã trở thành một "vũ khí" để Bob Barker thể hiện tình yêu của mình với động vật. Ông đã sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để thúc đẩy những thông điệp về kết thúc thử nghiệm thuốc trên động vật và bảo vệ quyền lợi của các loài vật hoang dã.