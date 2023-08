Link xem trực tiếp chung kết Miss Grand Vietnam 2023

Chung kết Miss Grand Vietnam 2023: Top 44 tranh tài

Chia sẻ với Dân Việt, Ban tổ chức (BTC) Miss Grand Vietnam cho biết, người đẹp Nguyễn Thị Thùy Vi (SBD 116) là thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất do khán giả bình chọn. Nhờ đó, cô là thí sinh cuối cùng lọt vào Top 5 đề cử danh hiệu Best in Swimsuit trong khuôn khổ cuộc thi. Thùy Vi cũng được nhận đặc quyền chụp bộ ảnh riêng cùng đương kim Miss Grand Vietnam 2022 Đoàn Thiên Ân ngay trước chung kết Miss Grand Vietnam 2023.

Ngoài người đẹp Nguyễn Thị Thùy Vi, 4 thí sinh còn lại trong Top 5 Best in Swimsuit gồm: Lê Hoàng Phương, Bùi Khánh Linh, Nguyễn Hồng Diễm và Nguyễn Thị Thu Hằng. Theo BTC cuộc thi, người đẹp chiến thắng giải Best in Swimsuit sẽ được đặc cách vào Top 20 chung cuộc.

Người đẹp Nguyễn Thị Thu Hằng là 1 trong 4 ứng cử viên đầu tiên của Top 5 đề cử danh hiệu Best in Swimsuit do BGK chấm điểm. (Ảnh: Miss Grand Vietnam)

Trước chung kết Miss Grand Vietnam 2023, BTC cuộc thi cũng tạm thời công bố Top 5 vòng bình chọn Popular Vote (Người đẹp được yêu thích nhất) trên cổng bình chọn tính đến 11 giờ ngày 25/8 lần lượt gồm các thí sinh: Nguyễn Hồng Diễm; Nguyễn Thị Thùy Vi; Lê Hoàng Phương; Bùi Thị Thanh Thủy và Bùi Khánh Linh. Theo BTC Miss Grand Vietnam cho biết, thí sinh chiến thắng giải Popular Vote sẽ được đặc cách vào Top 10 đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2023 và nhận được giải thưởng 50 triệu đồng từ BTC cuộc thi.

Thí sinh Nguyễn Hồng Diễm dẫn đầu Top 5 vòng bình chọn Popular Vote (Người đẹp được yêu thích nhất) trên cổng bình chọn tính đến 11 giờ ngày 25/8. (Ảnh: BTC)

Đề cập đến màn hô tên của Top 44 thí sinh tại đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2023, đại diện BTC cuộc thi tiết lộ: "Ở chung kết, màn hô tên sẽ diễn ra theo format của cuộc thi Miss Grand International khi thí sinh chỉ được phép hô tên và quê quán".

Trước khi tìm ra người kế nhiệm Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, vương miện Miss Grand Vietnam 2023 mang tên "Wings Of The Grand - Đôi cánh hòa bình" cùng 4 tiara dành cho các Á hậu chính thức lộ diện. Cụ thể, vương miện Miss Grand Vietnam 2023 là được chế tác từ vàng 24K, kết hợp cùng 872 viên đá kim cương zirconia, 380 viên Citrine vàng và 255 viên ngọc lục bảo xanh Emerald với nhiều kích cỡ khác nhau được cắt mài riêng theo tiêu chuẩn đặc biệt tạo nên sự lấp lánh, sang trọng, đẳng cấp.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm tại chung kết Miss Grand Vietnam 2023. (Ảnh: Miss Grand Vietnam)

Link xem trực tiếp chung kết Miss Grand Vietnam 2023

Theo BTC cuộc thi cho biết, chung kết Miss Grand Vietnam 2023 sẽ diễn ra từ lúc 18 giờ tối nay (27/8) tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM). Ngoài Top 44 thí sinh tranh tài tại đêm thi quan trọng này, dàn sao Việt đình đám hứa hẹn sẽ có những màn trình diễn bùng nổ gồm: Hieuthuhai, Chi Pu và Lona - Á hậu Kiều Loan...



Ngoài thành phần Ban giám khảo (BGK) chấm thi chung kết Miss Grand Vietnam 2023 là Hoa hậu Hà Kiều Anh - Trưởng BGK; NSND Vương Duy Biên - Phó Trưởng BGK; Tổng Đạo diễn Hoàng Nhật Nam - Phó Trưởng BGK, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên; Ca sĩ Á hậu Lona Kiều Loan; Siêu mẫu Minh Tú; Diễn viên Diễm My và NTK Đỗ Long. Chung kết Miss Grand Vietnam 2023 còn có sự góp mặt của "bộ ba quyền lực" gồm: Ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Miss Grand International; Bà Teresa Chaivisut - Phó Chủ tịch Miss Grand International và đương kim Miss Grand International Isabella Menin.

Dân Việt xin gửi đến quý độc giả link xem trực tiếp chung kết Miss Grand Vietnam 2023 trên Fanpage và YouTube Miss Grand Vietnam:

https://www.facebook.com/MissGrandVNOfficial



https://www.youtube.com/watch?v=dCggTtunRWU



Clip Đoàn Thiên Ân đăng quang Miss Grand Vietnam 2022. (Nguồn: Miss Grand Vietnam)