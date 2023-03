Chiến đấu cơ Đức, Anh đồng loạt xuất kích đánh chặn máy bay Nga gần Estonia

Các máy bay chiến đấu của Anh và Đức xuất kích chặn một máy bay Nga bay gần không phận Estonia vào Thứ Ba, ngày 14 tháng 3 năm 2023. Ảnh AP

Cụ thể, các máy bay phản lực Typhoon của hai đồng minh NATO đã được điều động để hộ tống một máy bay tiếp nhiên liệu trên không IL78 Midas của Nga sau khi nó không liên lạc với các kiểm soát viên không lưu ở Estonia, Bộ Quốc phòng Anh thông báo hôm thứ Tư 15/3.

Sau khi nhận dạng và hộ tống máy bay tiếp nhiên liệu, hai chiến đấu cơ Anh đã được điều động để chặn một máy bay AN 148 cũng đang bay gần không phận Estonia.

Vương quốc Anh và Đức đang tiến hành các nhiệm vụ chung để giám sát không phận của quốc gia Baltic cho đến cuối tháng 4. Đây là một phần trong phản ứng của liên minh NATO trước cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga.

Anh nhấn mạnh việc chặn chiếc Il78 Midas bay giữa St. Petersburg và Kaliningrad là chuyện thường ngày.

Vụ đánh chặn xảy ra chỉ vài giờ sau khi quân đội Mỹ mất một máy bay không người lái do thám ở Biển Đen sau cuộc chạm trán với 2 máy bay chiến đấu khác của Moscow. Ảnh AP

Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Anh James Heappey cho biết: “NATO tiếp tục hình thành nền tảng cho an ninh tập thể của chúng ta. Việc Anh và Đức tuần tra chung ở Baltics thể hiện rõ quyết tâm chung của chúng ta nhằm thách thức bất kỳ mối đe dọa tiềm ẩn nào đối với biên giới của NATO, đồng thời thể hiện sức mạnh tổng hợp của chúng ta”.

Một phi công Typhoon từ Phi đội IX của Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh cho biết anh và phi công người Đức đã được lệnh tiến hành "nhiệm vụ cảnh báo phản ứng nhanh".

“Chúng tôi đã cố gắng chặn một chiếc máy bay đang tiến đến không phận Estonia. Chúng tôi đã xác định và theo dõi nó khi nó bay gần không phận NATO. Là một phi công chiến đấu, đây là công việc thường ngày”, viên phi công giấu tên cho biết.

Trên thực tế, trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào năm ngoái, các máy bay của NATO đã thực hiện khoảng 400 lần đánh chặn máy bay Nga mỗi năm. Bộ Quốc phòng Đức cho biết vụ việc hôm thứ Ba 14/3 là lần thứ 28 các máy bay Luftwaffe được lệnh xuất kích để đánh chặn máy bay Nga kể từ khi lực lượng Đức đóng quân ở Estonia vào mùa hè năm ngoái.



Trước đó, quân đội Mỹ hôm 14/3 cũng mất một máy bay không người lái do thám MQ-9 Reaper ở vùng Biển Đen sau khi hai máy bay chiến đấu phản lực của Nga va vào cánh quạt của nó. Đây được cho là sự việc hy hữu, lần đầu xảy ra kể từ Chiến tranh Lạnh khi một máy bay không người lái do thám Mỹ bị hạ gục do chạm trán với máy bay quân sự Nga.