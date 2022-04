Chernobyl - nơi từng xảy ra thảm họa hạt nhân kinh hoàng năm 1986. Ảnh Alarabiya

Hiện các quan chức phụ trách Chernobyl của Ukraine vẫn chưa thể khôi phục việc giám sát bức xạ sau khi họ tái chiếm quyền kiểm soát nhà máy hạt nhân bỏ hoang này từ tay quân đội Nga, theo Alarabiya.

“Lính Nga đã đào bới ở nhiều nơi. Họ chôn các thiết bị hạng nặng, tạo ra các ụ độc đạo, thậm chí là bếp, lều, công sự dưới lòng đất”, Yevgen Kramarenko, người đứng đầu cơ quan quản lý vùng loại trừ Chernobyl cho biết.

“Một công sự như vậy nằm gần một địa điểm lưu giữ tạm thời chất thải phóng xạ” trong một khu vực được gọi là “Rừng Đỏ”, vị quan chức tiết lộ thêm trong một cuộc họp báo hôm 13/4.

"Hệ thống giám sát bức xạ trong vùng loại trừ vẫn không hoạt động”, ông Kramarenko nói và cũng cho biết thêm rằng “các máy chủ xử lý thông tin ở đây đã biến mất”.

"Chúng tôi hiện không thể nói liệu nó có hoàn toàn an toàn hay không", vị quan chức Ukraine nói.

“Cho đến khi có điện và các công nhân được lực lượng vũ trang cho phép đến các điểm quan trắc phóng xạ, chúng tôi sẽ không biết được mức độ thiệt hại ở đây (sau khi quân Nga rút) như thế nào", ông Kramarenko nói thêm.

Kramarenko tin rằng các binh sĩ Nga sẽ cảm thấy hậu quả của việc phơi nhiễm từ việc đào bới và từ những đám bụi độc hại do thiết bị hạng nặng tạo ra “rất sớm”.

“Một số có thể bộc phát trong một tháng, một số thì vài năm”, ông nói.

Ông cho biết khoảng 1.000 binh sĩ Nga đã đóng tại khu vực này trong khoảng thời gian vài tuần và khoảng 50 xe bọc thép đã được đưa đến đó.

Nhà máy điện Chernobyl là nơi xảy ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới năm 1986. Khu vực được gọi là Rừng Đỏ ở bên trong Chernobyl được xem là khu vực bị ô nhiễm hạt nhân nặng nhất hành tinh, với hầu hết các hạt phóng xạ hiện diện trên đất.

Các quan chức Ukraine đã công bố đoạn phim bằng máy bay không người lái về những gì họ nói là chiến hào do binh sĩ Nga đào ở khu vực Rừng Đỏ, nơi đặc biệt nhiễm phóng xạ. Tại một vị trí an toàn, ở rìa của khu vực đó, CNN đã nhìn thấy một hộp khẩu phần ăn của quân đội Nga có mức phóng xạ cao hơn 50 lần so với mức phát xạ tự nhiên.

Các binh sĩ Nga đã kiểm soát Chernobyl trong một tháng và được cho là đã hoạt động trong các khu vực bị ô nhiễm phần lớn thời gian này.

"Thật là điên rồ. Tôi thực sự không biết tại sao họ lại làm vậy (đi vào Rừng Đỏ)", Bộ trưởng Năng lượng Ukraine, ông Galushchenko nói với CNN tại nhà máy. “

"Nhưng chúng ta có thể thấy họ đã vào đó, những người lính Nga đã đến đó, quay lại đây rồi mức độ bức xạ ở đây tăng lên", ông Galushchenko cho biết.

Mặc dù Chernobyl không phải là một nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động, nhưng nó vẫn cần được bảo dưỡng để tránh rò rỉ phóng xạ sau vụ nổ lò phản ứng cách đây 36 năm. Ngoài ra còn có một lượng đáng kể nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng cần được giám sát.