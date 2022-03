Chiến sự Nga-Ukraine ngày 2/3: Ukraine diệt sát thủ Chechnya cứu mạng Zelensky, Kiev hứng mưa tên lửa

Toán sát thủ Chechnya bị tiêu diệt

Các phương tiện quân sự Nga được cho là bị phát hủy trên một con đường ở thị trấn Bucha, gần thủ đô Kiev, Ukraine, Thứ Ba, ngày 1 tháng 3 năm 2022. Ảnh AP

Theo Times Of Israel, một toán sát thủ Chechnya được cử đến để ám sát Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bị "loại bỏ" sau khi âm mưu của họ bị phát hiện, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov xác nhận.

Thông báo từ ông Oleksiy Danilov được đưa ra vài ngày sau khi quân đội Ukraine được cho là đã phá hủy một đoàn xe tăng Chechnya gần Hostomel, một chiến trường quan trọng bên ngoài Kiev.

"Đơn vị Kadyrov (đặc nhiệm Chechnya) được điều đến để giết Tổng thống của chúng tôi đã bị tiêu diệt. Chúng tôi sẽ không trao Tổng thống hay đất nước của mình cho bất kỳ ai. Đây là đất của chúng tôi, hãy ra khỏi đây", ông Danilov nói với Ukraine 24 TV.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa thoát âm mưu ám sát.

Người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine cũng tiết lộ thông tin sốc rằng về âm mưu ám sát do các đặc vụ thuộc cơ quan an ninh FSB của Nga, những người phản đối chiến tranh rò rỉ cho phía Ukraine.

Theo ông Danilov, nhóm đặc nhiệm Kadyrovites được chia làm hai tốp, một nửa bị khống chế ở Hostomel, gần thủ đô Kiev, tốp còn lại đang đấu súng với các lực lượng Ukraine. Hiện chưa rõ các đơn vị này đã tiếp cận Tổng thống Zelensky gần đến đâu.

Trước đó, Tổng thống Zelensky từng nói rằng mình là "mục tiêu số một" kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Mỹ cũng từng đề xuất sơ tán ông Zelensky để đảm bảo an toàn, nhưng nhà lãnh đạo Ukraine từ chối.

Kiev hứng "mưa" tên lửa

Một cuộc không kích đã xé toạc hai khu chung cư ở Borodjanka, cách trung tâm Kiev khoảng 50 km. Ảnh Facebook.

Theo CNN, Kiev đang bị bắn phá dữ dội khi thủ đô Ukraine chuẩn bị cho các cuộc tấn công dồn dập hơn từ lực lượng Nga.

Các vụ bắn phá nhằm vào thị trấn phía tây Kiev được cho là đã xé toạc nhiều khu chung cư. Các video trên mạng xã hội cho thấy các cuộc tấn công vào thị trấn nhỏ Borodjanka của Ukraine hôm 1/3 đã xé toạc 2 khu chung cư.

Borodjanka nằm cách trung tâm thủ đô Kiev khoảng 50 km (30 dặm), là khu vực dân sự mới nhất đang đối mặt với làn sóng tấn công bằng tên lửa, bom đạn của Nga khi các lực lượng Nga tiến vào trung tâm thủ đô.

Các video cho thấy một nhà hàng ở tầng 1 một chung cư đã biến thành đống đổ nát. Các video khác cho thấy mức độ tàn phá nặng nề hơn với phần đất phía sau khu chung cư ngập tràn những chiếc ô tô đang bốc cháy.

"Một chiếc máy bay đã 2 lần thả ba hoặc bốn quả bom ở đây. Chúng tôi đang tìm xem có ai còn sống sót trong đống đổ nát hay không", một nhân chứng cho biết.

Vitaliy Gyrin, giám đốc phòng khám phụ sản Adonis cũng đăng bài lên Facebook nói rằng, một tên lửa đã bắn trúng một phòng khám phụ sản tư nhân gần Kiev. "Một quả tên lửa đã bắn trúng phòng khám phụ sản gây thiệt hại nặng nhưng tòa nhà vẫn đứng vững. Mọi người đã được sơ tán", ông Gyrin viết trên trang Facebook cá nhân.

Ông Gyrin cũng đặc biệt yêu cầu mọi người không đến phòng khám. "Điều quan trọng nhất là đừng đến phòng khám bây giờ để tìm ai. Mọi người đang ở một nơi an toàn. Đây là điều chắc chắn", ông Gyrin tuyên bố.

Gyrin cũng đăng ảnh lên trang Facebook của mình cho thấy phòng khám bị hư hại sau vụ tấn công.

Trong khi đó, Moshe Reuven Azman, Giáo sĩ trưởng của Ukraine đã lên tiếng về vụ tấn công tên lửa gần đài tưởng niệm Babyn Yar ở Kiev, nói rằng ba tên lửa đã bắn trúng khu vực này.

"Tôi liên tục nhận được các cuộc gọi từ người Do Thái, không chỉ người Do Thái, người Ukraine và Nga từ khắp Kiev cũng yêu cầu giúp đỡ. Họ cần viện trợ nhân đạo. Tôi đang cố gắng giúp đỡ họ mỗi ngày. Những người già gọi điện nói rằng họ không có thuốc thiết yếu, các bà mẹ đang gọi điện nói rằng họ không có thức ăn cho con, họ đang phải chịu đựng các cuộc pháo kích", Giáo sĩ cho biết.

Tổng thống Biden tuyên bố Putin sẽ phải trả giá

Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ khiến nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin phải "trả giá" cho chiến dịch tấn công của Nga vào Ukraine trong bài diễn văn liên bang đầu tiên tại Hạ viện.

Ông Biden cũng tuyên bố Mỹ sẽ cấm máy bay Nga bay vào không phận Mỹ, bên cạnh sự gia tăng ngày càng nhiều quốc gia đóng cửa bầu trời với Nga.

Trong bài diễn văn, ông Biden nói 6 ngày trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mở chiến dịch quân sự vào Ukraine và gọi đây là "tính toán sai lầm".

"Ông ấy nghĩ có thể tiến vào Ukraine và thế giới sẽ đảo ngược. Thay vào đó, ông ấy vấp phải bức tường sức mạnh mà ông ấy không bao giờ lường trước được, đó là người dân Ukraine", ông Biden nói.

Để đáp lại động thái trên, Biden cho biết chính phủ của ông đã áp đặt các lệnh trừng phạt khắc nghiệt lên Nga, bao gồm các nhà tài phiệt Nga. "Chúng tôi sẽ cùng các đồng minh châu Âu truy tìm và tịch thu du thuyền, căn hộ sang trọng, máy bay riêng của họ. Chúng tôi hành động nhắm vào lợi ích bất chính của họ", Tổng thống Mỹ tuyên bố.

Ông Biden cũng tái khẳng định rằng, Mỹ sẽ không triển khai lực lượng đến Ukraine: "Hãy để tôi nói rõ, lực lượng của chúng ta sẽ không tham gia cuộc xung đột với lực lượng Nga ở Ukraine".

Quân đội Mỹ đã được triển khai đến châu Âu nhưng không phải để chiến đấu ở Ukraine, "mà để bảo vệ các đồng minh NATO của chúng ta trong trường hợp Putin quyết định tiếp tục di chuyển về phía tây", ông chủ Nhà Trắng cho biết.

"Chúng tôi đã huy động bộ binh, không quân, triển khai tàu chiến Mỹ để bảo vệ các nước NATO, bao gồm Ba Lan, Romania, Latvia, Litva và Estonia", ông Biden tuyên bố.