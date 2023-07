Một góc của thành phố Bakhmut tan hoang vì chiến tranh. Ảnh Pravda

Người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia Aleksey Danilov tuyên bố "tiêu diệt tối đa" nhân viên quân sự và khí tài Nga hiện là "nhiệm vụ số một" đối với Ukraine.



"Ở giai đoạn chiến sự tích cực này, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đang hoàn thành nhiệm vụ số một là tiêu diệt tối đa nhân lực, thiết bị, kho nhiên liệu, phương tiện quân sự, sở chỉ huy pháo binh và lực lượng phòng không của quân đội Nga", ông Danilov viết trên Twitter.

Ông Danilov đồng thời thông báo rằng, "vài ngày qua đã đặc biệt hiệu quả".

Nhận xét của Danilov là thông tin mới nhất trong nỗ lực kiểm soát thiệt hại do Kiev đưa ra để giải thích cho việc không đạt được bất kỳ kết quả có ý nghĩa nào trong nỗ lực phản công được báo trước từ lâu, vốn đã diễn ra được khoảng một tháng. Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã thừa nhận vào giữa tháng 6 rằng tiến độ của cuộc phản công là "chậm hơn mong muốn".

Nhiều quan chức cấp cao của Ukraine khẳng định rằng những kỳ vọng về chiến dịch đã bị thổi phồng quá mức, trong đó Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov thậm chí còn tuyên bố cuộc phản công của Ukraine vẫn chưa bắt đầu.

Cuộc phản công "chưa bắt đầu" đã dẫn đến thương vong nặng nề cho quân đội Ukraine, vốn đã mất hàng nghìn nhân sự và hàng trăm thiết bị khí tài trong tháng qua, bao gồm nhiều phương tiện chiến đấu do phương Tây cung cấp như Bradley IFV do Mỹ sản xuất và Leopard do Đức sản xuất. 2 xe tăng.

Cho đến nay, Kiev đã mất 16 xe tăng Leopard 2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết hôm 3/7, "thực tế tương đương 100% số xe tăng loại này do Ba Lan và Bồ Đào Nha cung cấp". Ông cáo buộc thêm rằng các nhà tài trợ nước ngoài của Ukraine đang gây áp lực buộc Kiev tiếp tục tấn công vào các vị trí của Nga bất chấp việc mất khoảng 2.500 vũ khí hạng nặng trong cuộc xung đột.

Lính Ukraine được đào tạo ở các nước vùng Baltic mất tích gần Bakhmut

Báo Figaro đưa tin, hơn một nửa số binh sĩ Ukraine đã trải qua khóa huấn luyện ở các nước vùng Baltic với các giảng viên nước ngoài đã mất tích ở vùng Bakhmut .



Một giảng viên người Pháp nói với ấn phẩm rằng các đồng nghiệp Baltic của ông đã phát triển chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương sau khi làm việc với các quân nhân Ukraine. Pháp dự định huấn luyện khoảng 4.000 binh sĩ của Lực lượng Vũ trang Ukraine và các giảng viên người Pháp được khuyến cáo không tiếp xúc gần với họ.

"Hơn một nửa quân nhân Ukraine đã trải qua khóa huấn luyện trước khi họ được gửi đến mặt trận Bakhmut không có dấu hiệu của sự sống sau đó", Figaro nói.