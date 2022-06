Các đoàn xe lớn chở đầy thiết bị quân sự của Nga đang rời Mariupol. Ảnh Pravda.

"Lực lượng Nga đã thay đổi các chiến thuật kiểm soát an ninh của họ. Các trạm kiểm soát cố định đã bị tháo dỡ, chỉ còn lại các trạm kiểm soát tại các cầu. Đồng thời, việc kiểm soát an ninh do các nhóm cơ động bất ngờ xuất hiện ở các khu vực khác nhau của Mariupol được nhìn thấy thường xuyên hơn", ông Andriushchenko cho biết.

Sự thay đổi trong chiến thuật kiểm soát an ninh này được cho là do Nga đang tiến hành rút hầu hết các đơn vị quân đội khỏi thành phố miền Nam của Ukraine đến các mặt trận khác. Đơn giản là do Nga dang thiếu nguồn lực, theo Pravda.

Đặc biệt, trong ngày thứ 2 liên tiếp, các đoàn xe lớn trang bị vũ khí và thiết bị quân sự đã rời Mariupol và theo hướng Berdyansk-Polohy.

Mariupol bị quân đội Nga bao vây vào ngày 1/3. Từ cuối tháng 4, các lực lượng Ukraine cố thủ ở Mariupol đã bị phong tỏa tại nhà máy Azovstal.

Họ bao gồm các thành viên của trung đoàn Vệ binh Quốc gia Azov, lính thủy đánh bộ, lính biên phòng và cảnh sát.

Thành phố Mariupol và các khu vực lân cận hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga và các lực lượng ly khai thân Nga.

Người Nga đã đổi tên Quảng trường Tự do thành Quảng trường Lê-nin. Những chiếc ô tô với loa phát thanh tuyên truyền tiếng Nga về các bệnh truyền nhiễm giờ đây thường chạy qua các đường phố của thành phố.

Ukraine cáo buộc, các lực lượng Nga đã phạm các tội ác chiến tranh khi giết hại nhiều dân thường trong suốt chiến dịch quân sự ở Mariupol - điều Moscow kịch liệt bác bỏ. Điện Kremlin tố ngược lại rằng, chính Ukraine đã ngăn dân thường sơ tán khỏi Mariupol, biến họ thành "lá chắn sống" và thậm chí giết hại những người vô tội muốn sơ tán rồi đổ trách nhiệm cho Nga.