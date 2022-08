Chiến sự Ukraine: Đừng tin các chuyên gia "ghế bành"

Oleksiy Danilov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, kêu gọi sự kiên nhẫn đối với cuộc phản công của Lực lượng vũ trang Ukraine, vì đây là quân đội, do Tổng tư lệnh đứng đầu, chứ không phải do các chuyên gia "ghế bành" xác định thời gian.