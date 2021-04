Chiều 28/4 có 8 ca Covid-19 mới, ra mắt Ban chỉ đạo An toàn tiêm chủng

Theo Bộ Y tế, tính đến 16h ngày 28/4, Việt Nam có tổng cộng 1.570 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 910 ca, riêng Hải Dương có 726 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP.Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca).

Tính từ 6h đến 18h ngày 28/4, ghi nhận 8 ca mắc mới, đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Thông tin 8 ca Covid-19 mới

8 ca mắc mới (BN2858-2865) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Nam Định (1), Đà Nẵng (1) và Khánh Hòa (6).

Ca bệnh 2858 (BN2858) ghi nhận tại Nam Định: Bệnh nhân nam, 38 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng. Ngày 20/4/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VJ2723 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Nam Định. Kết quả xét nghiệm ngày 27/4/2021, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.



Ca bệnh 2859 (BN2859) ghi nhận tại Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 27 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Ngày 23/4/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ3613 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 27/4/2021, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Ca bệnh 2860 (BN2860) ghi nhận tại Khánh Hòa: Bệnh nhân nữ, 29 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội. Ngày 24/4/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ7837 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm ngày 28/4/2021, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Da liễu tỉnh Khánh Hòa.

Ca bệnh 2861 (BN2861) ghi nhận tại Khánh Hòa: Bệnh nhân nữ, 29 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.

Ca bệnh 2862 (BN2862) ghi nhận tại Khánh Hòa: Bệnh nhân nữ, 31 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng.

Ngày 24/4/2021, BN2861-2862 từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ7837 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm ngày 28/4/2021, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

Ca bệnh 2863 (BN2863) ghi nhận tại Khánh Hòa: Bệnh nhân nam, 24 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Ca bệnh 2864 (BN2864) ghi nhận tại Khánh Hòa: Bệnh nhân nam, 27 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 24/4/2021, BN2863-2864 từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ7837 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm ngày 28/4/2021, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa.

Ca bệnh 2865 (BN2865) ghi nhận tại Khánh Hòa: Bệnh nhân nam, 31 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 11/4/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ8645 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm ngày 28/4/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

Ra mắt Ban An toàn tiêm chủng vắc xin Covid-19

Để đảm bảo việc an toàn hơn đối với công tác tiêm chủng, ngày 15/4/2021, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký Quyết định số 1888/QĐ-BYT thành lập Ban chỉ đạo an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do PGS.TS Nguyễn Trường Sơn- Thứ trưởng Bộ Y tế làm Trưởng ban, PGS.TS Lương Ngọc Khuê- Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh làm Phó Trưởng Ban thường trực.



Ban chỉ đạo còn có Tiểu ban Hướng dẫn sàng lọc trước tiêm chủng do GS.TS Nguyễn Văn Kính- Chủ tịch Hội truyền nhiễm Việt Nam làm Trưởng Tiểu ban, Tiểu ban hướng dẫn và tổ chức xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin Covid-19 do GS.TS Nguyễn Gia Bình làm Chủ tịch Hội hồi sức Cấp cứu và chống độc Việt Nam làm Trưởng tiểu ban.



Ban chỉ đạo có nhiệm vụ cập nhật, sửa đổi, bổ sung hướng dẫn sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin Covid-19, xây dựng hướng dẫn xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin Covid-19, chỉ đạo xử trí cấp cứu sự cố bất lợi sau tiêm chủng. Đồng thời, tổ chức đào tạo, tập huấn hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng và xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin Covid-19; nghiên cứu, phân tích, đánh giá điều trị các ca bệnh sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19; tổ chức giám sát, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện tiêm vắc xin Covid-19...