Chiều 31/8: Người dân đi chơi lễ sớm, sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 110.000 lượt khách

Chiều tối 31/8, các tuyến đường xung quanh khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất như Trường Sơn, Hồng Hà, Bạch Đằng, Hoàng Văn Thụ... đông đúc phương tiện.



Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, chiều tối 31/8, nhiều tuyến đường xung quanh khu vực Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã xảy ra tình trạng ùn ứ. Ảnh: Vũ Quyền

Kết thúc ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều người dân bắt đầu trở về nhà, đi du lịch... Ảnh: Vũ Quyền

Nhiều người dân tranh thủ sau khi kết thúc ngày làm việc đã di chuyển ra sân bay đi nghỉ lễ. Theo quan sát, khách tới sân bay đa số đều mang theo hành lí lỉnh kỉnh.

Chị Mai Liên (nhân viên kinh doanh tại quận Gò Vấp, 35 tuổi) cho biết vì sợ ngày 1/9 người dân sẽ đi chơi lễ nhiều, đường sá dễ bị kẹt nên chị đã tranh thủ đặt vé bay tối 31/8. Chuyến bay đếm đi Đà Nẵng lịch trình khá thoải mái, sau khi máy bay hạ cánh, gia đình chị về khách sạn nghỉ ngơi.

Giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc trong chiều 31/8. Ảnh: Gia Linh

Ghi nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất, chiều tối 31/8, khu vực nhà ga quốc nội, quầy làm thủ tục, khu vực soi chiếu an ninh... khá đông đúc hành khách.

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết trong ngày 31/8, đơn vị dự kiến đón 729 chuyến bay. Trong đó, số chuyến bay đi là 361 chuyến. Sân bay dự kiến đón 111.292 lượt khách trong ngày 31/8. Trong đó, số hành khách đi là gần 60.000 lượt, số hành khách đến là hơn 51.000 lượt.

Để phục vụ cao điểm lễ, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã triển khai loạt giải pháp để ứng phó, chống ùn tắc. Cụ thể, từ ngày 26/8/2023, Cảng cho mở lại khu vực gate 8, 9 nhà ga quốc tế, để phục vụ khai thác lưỡng tính các chuyến bay nội địa và quốc tế, nhằm điều phối linh hoạt, tối ưu.

Người dân bắt đầu đi chơi lễ sớm tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Gia Linh

Cảng phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng bay, đơn vị phục vụ mặt đất trong các công tác cập nhật lịch bay, chủ động bố trí nguồn lực, trang thiết bị phục vụ mặt đất. Chủ động sắp xếp linh hoạt, tối ưu cho các tàu bay thân rộng, hành khách đông, hệ số ghế cao, trục đường bay chính vào khai thác tại các vị trí đỗ có cầu ống dẫn khách, nhằm tạo điều kiện phục vụ hành khách nhanh chóng, kịp thời.

Ngoài ra, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bố trí lực lượng tham gia hỗ trợ hành khách tại khu vực khu vực an ninh soi chiếu, khu vực sảnh công cộng nhà ga quốc nội trong khung giờ cao điểm (05h00 đến 09h00) từ ngày 31/8 đến 4/9 để bảo đảm an ninh an toàn trong cao điểm.