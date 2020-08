Thêm 21 ca Covid-19 mới, Bộ Y tế thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch

Trong đó có 20 ca liên quan Đà Nẵng (Đà Nẵng 15, Quảng Nam 2, Bắc Giang 2, Khánh Hoà 1) và 1 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hà Nội. Cụ thể:

Ca bệnh 790 (BN790) tại Hà Nội: Bệnh nhân nam, 17 tuổi, địa chỉ tại Hưng Long, Bình Chánh, Bình Dương. Ngày 6/8, bệnh nhân từ Mỹ về sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN2, cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hà Nội. Bệnh nhân đươc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm, kết quả bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 (Covid-19). Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Ca bệnh 791 (BN791) tại Khánh Hoà: Bệnh nhân nam, 45 tuổi, có địa chỉ tại Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hoà, là F1 của BN751.

Ca bệnh 792 và 796 (BN792 và BN796) tại Quảng Nam: 1 ca thăm người thân tại Khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng và 1 ca là bệnh nhân Khoa Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đà Nẵng. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Ca bệnh 793-794 (BN793-794) tại Bắc Giang: Đều là ca F1, cùng nhóm gia đình đi du lịch Đà Nẵng 21-24/7. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Ca bệnh 795 và 797-810 (BN795 và BN797-810) tại Đà Nẵng: Gồm 1 ca là nhân viên y tế, 1 ca là bệnh nhân, 13 ca là F1.

Tính đến 18h ngày 8/8: Việt Nam, có tổng cộng 810 ca mắc Covid-19, trong đó 317 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: 353 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 166.521 người.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn kiểm tra công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng sáng 8/8

Ngày 8/8, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 3492/QĐ-BYT về việc thành lập 5 đoàn kiểm tra việc triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tại quyết định này, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đã quyết định thành lập 5 đoàn kiểm tra việc triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19, Công điện số 1158/CĐ-BCĐQG ngày 27/7/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Công điện số 1212/CĐ-BYT ngày 3/8/2020 của Bộ Y tế và Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020.

Quyết định của Bộ Y tế giao Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế chỉ đạo và điều phối thành viên các đoàn dựa trên tình hình thực tế.

Theo quyết định, đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các địa phương được Bộ trưởng Bộ Y tế phân công. Cục Quản lý khám, chữa bệnh và Trưởng đoàn có trách nhiệm xếp lịch kiểm tra, thông báo cho các bệnh viện, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Đoàn kiểm tra số 1 do PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh làm Trưởng đoàn. Đoàn kiểm tra số 2 do TS Cao Hưng Thái - Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh làm Trưởng đoàn. Đoàn kiểm tra số 3, do Chánh Thanh tra Bộ Y tế làm Trưởng đoàn. Đoàn kiểm tra số 4 do Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế làm Trưởng đoàn. Đoàn kiểm tra số 5 do lãnh đạo Vụ Bảo hiểm y tế làm Trưởng đoàn.