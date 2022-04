Ngày 14/4, tin từ Văn phòng Chính phủ, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP phiên họp thường kỳ tháng 3/2022. Trong Nghị quyết đề cập nhiều nội dung, trong đó giao: Bộ Quốc phòng chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không để bất ngờ, bị động trong mọi tình huống; quản lý chặt chẽ biên giới khi mở cửa du lịch. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, buôn lậu tại các tuyến biên giới, hải đảo.

Bộ Công an nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn về an ninh, trật tự dịp lễ nghỉ lễ 30/4 và 01/5; tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến tín dụng đen, chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, đất đai, lợi dụng dịch bệnh để trục lợi.

Chính phủ yêu cầu người đứng đầu bộ, cơ quan T.Ư, địa phương chậm phân bổ kế hoạch vốn chịu trách nhiệm kiểm điểm tập thể, cá nhân. Ảnh VGP

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức chu đáo, hiệu quả các hoạt động đối ngoại cấp cao theo Chương trình năm 2022 được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tiếp tục đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế, văn hóa; ngoại giao vaccine, ngoại giao y tế; thông tin đối ngoại, hợp tác quốc tế về ứng phó với dịch bệnh và bỉến đổi khí hậu.

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thế giới và khu vực, trong đó có tình hình Ukraine để chủ động xử lý theo thẩm quyền những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình, trong đó lưu ý thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân, đặc biệt là nhóm yếu thế, công dân tại khu vực chiến sự tại Ukraine.

Nghị quyết của Chính phủ cũng giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương sớm ban hành kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí, việc mua sắm, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan triển khai Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 về phê duyệt Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; khẩn trương hoàn thiện các dự thảo báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

Tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước, nhất là các ngành, lĩnh vực, địa phương có dấu hiệu vi phạm, phát sinh nhiều đơn, thư khiếu nại, tố cáo; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tổ cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

Ngoài ra Nghị quyết của Chính phủ còn yêu cầu triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách ưu đãi về thuế, phí; Kiểm soát chặt chẽ dòng tiền vào các lĩnh vực có tính đầu cơ; Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện trong năm 2022; Xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất các mặt hàng nông sản có kim ngạch nhập khẩu lớn...