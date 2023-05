Chính phủ yêu cầu các bộ ngành đưa giải pháp "chặn" tình trạng công nhân mất việc

Giao 4 bộ, ngành tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho lao động

Sau khi nhận được báo cáo của Bộ LĐTBXH về tình hình cắt giảm lao động tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (Bình Tân, TPHCM), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo các bộ ngành liên quan vào cuộc, tìm giải pháp hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp.

Theo đó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và an sinh xã hội trong tình hình mới.

Phó thủ Tướng chỉ đạo Bộ LĐTBXH; Tổng Liên đoàn; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam và các địa phương sớm có giải pháp hỗ trợ lao động. Ảnh: NT

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng giao Bộ LĐTBXH nắm chắc tình hình thực tế người lao động mất việc làm để chủ động, kịp thời thực hiện các giải pháp phù hợp theo quy định; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng đề án ban hành chính sách hỗ trợ người lao động.

Để có giải pháp hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, Phó thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình lao động, việc làm trên địa bàn, bảo đảm việc làm, thu nhập và ổn định đời sống cho người lao động.

"Trong quý I/2023, do ảnh hưởng của kinh tế thế giới một số doanh nghiệp đã phải thu hẹp sản xuất kinh doanh, cắt giảm lao động, có gần 294.000 lao động của các doanh nghiệp nghỉ giãn việc, có gần 149.000 lao động bị mất việc làm; đa số ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tập trung ở các ngành da giày, dệt may, sản xuất linh kiện và sản phẩm điện tử và chủ yếu tập trung ở một số tỉnh có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất như Đồng Nai, Bình Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang,...

Trong 3 tháng đầu năm 2023 có 146.000 người nộp hồ sơ hưởng TCTN, trong đó có 128.460 người có quyết định hưởng TCTN". Số liệu từ Cục Việc làm (Bộ LĐTBXH)

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ LĐTBXH nghiên cứu để hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động về kinh phí công đoàn.

Phó thủ tướng cũng đề nghị Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam và các tổ chức đại diện người sử dụng lao động tăng cường tuân thủ pháp luật lao động, thúc đẩy đối thoại, thương lượng, kịp thời bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp cho người lao động và người sử dụng lao động.

Từ giờ tới cuối năm khả năng sẽ còn nhiều lao động bị mất việc

Theo Bộ LĐTBXH từ tháng 2, Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam đã chấm dứt hợp đồng lao động với 2.358 người kể từ ngày 1/4/2023.

Mới đây, công ty tiếp tục thông báo phải thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động với 5.744 lao động, trong đó, đợt 1 sẽ chấm dứt vào ngày 24/6 với 4.519 người, đợt 2 sẽ chấm dứt vào ngày 8/7 với 1.225 lao động.

Trong số lao động chấm dứt hợp đồng lao động có trên 80% nữ giới, khoảng 45% lao động từ 21 đến 40 tuổi, trên 50% lao động từ 40 tuổi trở lên, khoảng 60% lao động có thâm niên từ 10 năm trở lên. Phần lớn lao động chấm dứt hợp đồng lao động là lao động phổ thông.

Rất nhiều công nhân, lao động bị mất việc, đời sống gặp nhiều khó khăn (Ảnh: Công nhân Công ty 19/5). NT

Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam gặp khó khăn buộc phải thu hẹp sản xuất kinh doanh vì thiếu các đơn hàng mới do các nước thắt chặt chi tiêu, giảm nhu cầu về hàng hóa dệt may, da giày; trong khi đó chi phí đầu vào cho sản xuất tăng cao do giá nguyên liệu và tác động của xung đột Nga - Ukraine.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về tình hình người lao động mất việc làm.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ LĐTBXH nắm chắc tình hình thực tế người lao động mất việc làm để chủ động, kịp thời thực hiện các giải pháp theo quy định; kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng với nội dung vượt thẩm quyền.

Bộ LĐTBXH cũng được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án ban hành chính sách hỗ trợ người lao động.