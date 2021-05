Chính phủ yêu cầu không để các "điểm nóng", các tình huống bất ngờ, phức tạp xảy ra trong dịp bầu cử

Trong nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 4 của Chính phủ, bên cạnh nhiều nội dung quan trọng, nghị quyết đã nhấn mạnh về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 4 của Chính phủ (ảnh VGP).

Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/1/2021 và Công điện của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, phát huy dân chủ, khách quan, bảo đảm quyền công dân; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, kịp thời cấp phát kinh phí và các điều kiện cần thiết khác phục vụ bầu cử, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.



Xây dựng các phương án, kịch bản chi tiết cho công tác bầu cử phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn và diễn biến dịch Covid-19, đặc biệt là đối với những người và vùng bị cách ly, giãn cách xã hội. Giữ vững an ninh, an toàn tuyệt đối trước, trong, sau bầu cử và yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp và liên quan đến nhân sự các cấp. Tổ chức cho người ứng cử thực hiện vận động bầu cử bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch Covid-19; chọn được người có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, xứng đáng làm đại biểu của nhân dân.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương triển khai hiệu quả các phương án bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trong dịp bầu cử; không để các "điểm nóng", các tình huống bất ngờ, phức tạp xảy ra.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường thông tin, tuyên truyền về bầu cử; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng.