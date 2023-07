“Chinh phục Siêu vũ trụ My Viettel” – trúng giải thưởng 1 tỷ đồng

Ngoài giải đặc biệt, tại Lễ trao giải được tổ chức tại trụ sở của Viettel Hà Nội, Tổng Công ty Viễn thông Viettel cũng trao tặng 4 iPhone 13 promax 256GB cho các khách hàng may mắn ở khu vực Hà Nội



Sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng trao cho Khách hàng ở Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Chương trình siêu vũ trụ My Viettel diễn ra từ 12/7/2022 là chương trình khuyến mại tương tác lớn nhất được triển khai trong năm 2022 trên ứng dụng My Viettel. Khi tham gia vào chương trình, Khách hàng sẽ đồng hành cùng nhân vật MyBot thực hiện các nhiệm vụ được giao và chinh phục 03 chặng đua (tour khám phá các hành tinh) để trở thành người may mắn nhất rinh giả sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng hoặc iPhone 13 Promax 256GB.



Thông qua chương trình, Khách hàng có thể hiểu được hơn các chính sách về sản phẩm, dịch vụ của Viettel và đặc biệt nắm bắt được các tiện ích hỗ trợ khách hàng trên ứng dụng My Viettel, từ đó làm tăng sự gắn kết giữa khách hàng và nhà mạng.

Game xoay quanh câu chuyện về cậu bé MyBot thám hiểm các hành tinh mới. Tại mỗi nơi cậu đặt chân đến, cậu sẽ cần đi tìm kiếm các mảnh thiên thạch để hoàn thiện lắp ghép viên thiên thạch chủ đạo của từng hành tinh. Có 03 hành tinh tương ứng với 03 Tour ngắn cậu bé cần chinh phục trong thời gian diễn ra chương trình. Với mỗi Tour, cậu bé MyBot cần thực hiện các nhiệm vụ tương tác tính năng & thu thập bộ sưu tập trong các minigame theo yêu cầu để có cơ hội trúng các giải thưởng lớn của chương trình. Minigame có 03 season tương ứng & mỗi Tour sẽ ra mắt 01 season mới: Tour 1- Thám hiểm hành tinh Tele; Tour 2- Khám phá hành tinh Ecom; Tour 3: Phá đảo hành tinh Meta.

Với mỗi tour chiến thắng, khách hàng được nhận giải Nhất là 1 iPhone 13 Promax 256GB. Ban tổ chức cho biết sẽ có 18 khách hàng đạt giải Nhất và khách hàng chiến thắng chung cuộc được nhận 01 giải Đặc biệt là sổ tiết kiệm trị giá 01 tỷ đồng.

Khách hàng trúng iPhone 13 promax ở Thanh Xuân - HN Khách hàng trúng iPhone 13 promax ở Quốc Oai - HN Khách hàng trúng iPhone 13 promax ở Đan Phượng -HN

Bên cạnh các giải thưởng chính, chương trình cũng trao hàng triệu phần thưởng là hộp quà may mắn xuyên suốt quá trình tham gia của Khách hàng như thẻ cào 500k, 100k, voucher khuyến mại, lưu lượng data/thoại miễn phí…



Siêu vũ trụ My Viettel là chương trình tương tác khách hàng lớn nhất trong năm vừa qua trên ứng dụng My Viettel, thu hút 40 triệu lượt truy cập ngay trong mùa đầu tiên.

Được phát triển bởi Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam với tiêu chí 1 chạm có tất, My Viettel là một ứng dụng miễn phí nhằm hỗ trợ các khách hàng sử dụng mạng Viettel với các tính năng nổi bật để nâng tầm hành trình trải nghiệm của khách hàng trong kỷ nguyên số.

Hiện tại My Viettel đang có 15 triệu người dùng và đang tích hợp mọi tiện ích cho khách hàng sử dụng dịch vụ Viettel: Tra cứu khuyến mại, kiểm tra thông tin thuê bao, lưu trữ dữ liệu cá nhân, giải trí online, Mua data, tra cước – nạp thẻ, tích điểm Viettel++, …hỗ trợ Đăng ký & Quản lý Wifi, Internet, Truyền hình. Đặc biệt, khách hàng được miễn phí Data 3G/4G truy cập ứng dụng.



Đặt mục tiêu là doanh nghiệp chủ đạo kiến tạo xã hội số, Viettel Telecom luôn nỗ lực phát triển sản phẩm/ứng dụng thông minh trên nền tảng viễn thông thúc đẩy việc chuyển đổi số diễn ra nhanh và mạnh mẽ hơn.