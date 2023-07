Ngày 2/7, trao đổi với phóng viên báo Dân Việt, ông Phạm Hồng Văn - Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng chức năng địa phương vừa xử lý, giải tỏa việc tụ tập đông người, tránh gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông liên quan đến vụ đánh ghen gây xôn xao trên địa bàn Diễn Yên.



Hình ảnh về vụ chặn ô tô để đánh ghen. Ảnh cắt từ clip

Theo ông Phạm Hồng Văn, vụ việc xảy ra từ địa bàn khác nhưng sau đó người trên ô tô đã chạy xe qua địa bàn xã Diễn Yên. Lúc này, rất nhiều người dân hiếu kỳ đã ra đường để xem gây tắc đường, nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an xã Diễn Yên đã sớm có mặt để giải tỏa, mời những người có liên quan về giải quyết.

Người phụ nữ bị đánh ghen đã chạy vào trụ sở UBND xã Diễn Yên để lánh nạn. Khi sự việc được giải quyết, người phụ nữ đã an toàn rời đi. Cũng theo Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Yên, những người trong vụ đánh ghen không phải người địa phương mà ở nơi khác.

Người phụ nữ nghi bị đánh ghen đã vào trụ sở UBND xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để "lánh nạn" nhiều người đến "hóng" sự việc. Ảnh: NA

Trước đó, một đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội ghi lại cảnh nhóm người được cho là gồm một người phụ nữ cùng với bố mẹ chồng và hai con gái đi đánh ghen một người phụ nữ khác do nghi ngờ người phụ nữ này qua lại với chồng của chị. Khi phát hiện chồng đang trong ô tô với người phụ nữ nêu trên thì chị này cùng bố mẹ chồng và hai con gái chặn lại đánh ghen. Nhiều người đã livestream phát trực tiếp trên mạng xã hội.