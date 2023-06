Nghi chồng chở "tiểu tam", vợ đánh ghen, đập vỡ kính ô tô trên đường phố Hà Nội

Mới đây trên mạng xã hội xôn xao clip về việc một người phụ nữ có hành vi dùng mũ bảo hiểm, liên tục đập vào kính một chiếc ô tô nhãn hiệu Mazda BKS 30H-101.xx, nghi là đánh ghen tại Hà Nội.



Theo như nội dung đoạn clip, người phự nữ đứng bên ngoài chặn xe ô tô, phản ứng với người trong xe nghi chở theo "tiểu tam".

Hình ảnh nghi đánh ghen gây xôn xao dư luận. Ảnh: MXH

Theo người đăng tải clip, chủ ô tô đã nói dối vợ là đi công tác nhưng thực chất là đi với bồ, khi đang đi cùng bồ trên đường, bị chị vợ phát hiện và dùng mũ bảo hiểm đập phá kính xe. Sau đó, chị vợ còn chui cả vào trong ô tô để đánh ghen và nói "mở cửa ra, xuống không, bảo đi công tác mà…", người phụ nữ tức giận nói, đồng thời lấy mũ bảo hiểm đập vào kính xe ô tô.

Lúc này, xung quanh mọi người hô hào cổ vũ, ủng hộ chị này đánh ghen. Thậm chí, có người còn mang cho phụ nữ một đôi găng tay vì sợ bị thương. Kết thúc clip đó là hình ảnh người phụ nữ chui vào trong xe ô tô.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đoạn clip được đăng tải lên mạng nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Liên quan tới sự việc này, sáng 21/6, trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo Công an phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm) xác nhận, vào chiều 20/6, công an phường có nhận được tin báo từ người dân về một vụ xô xát tại đường Trung Thư thuộc địa bàn quản lý của phường.

Theo lãnh đạo Công an phường Trung Văn, sau khi nhận được thông tin, đơn vị cử cán bộ ra hiện trường để xác minh, làm rõ. "Tuy nhiên khi tới nơi thì mọi người đã giải tán, chiếc ô tô và những người trong clip không còn ở hiện trường", vị này nói.

Trước thông tin trên mạng xã hội nói rằng đây là sự việc đánh ghen, lãnh đạo Công an phường Trung Văn cho hay, công an chưa thể khẳng định bản chất sự việc. Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ.