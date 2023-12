Chợ Châu Long ở vùng biên An Giang bốc cháy ngùn ngụt ngày cuối năm

Cháy chợ Châu Long ở vùng biên An Giang. Nguồn: Báo Tiền Phong

Sáng 31/12, thông tin từ UBND tỉnh An Giang cho biết, lực lượng chức năng cơ bản đã khống chế được đám cháy ở chợ Châu Long (phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang).

Trước đó, khoảng 6h20 ngày 31/12, nhiều người dân quanh khu vực chợ Châu Long thấy khói lửa bốc lên ở khu chợ nên đã trình báo cơ quan chức năng, đồng thời hô hoán nhau phối hợp dùng các dụng cụ chữa cháy tại chỗ để dập lửa.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh An Giang đã điều động nhiều xe chuyên dụng và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường khống chế ngọn lửa, ngăn chặn cháy lan.

Sau khoảng thời gian ngắn, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thương vong về người.

Công an mai phục bắt ô tô con chở ma túy như phim hành động tại Nghệ An

Công an mai phục bắt ô tô con chở ma túy như phim hành động tại Nghệ An. Nguồn: Báo Tiền Phong

Rạng sáng 23/12, tại Quốc lộ 16, thuộc địa phận xã Châu Kim (huyện Quế Phong, Nghệ An), cơ quan công an đã bắt thành công Nguyễn Đình Thành và Phạm Xuân Chắt về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật gồm 12.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe ô tô cùng các vật chứng có liên quan.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an mở rộng điều tra làm rõ.

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Nguồn: Tạp chí Thương Gia

Camera hiện trường đã ghi nhanh lại được vụ tai nạn liên hoàn trên xảy ra lúc hơn 14h30 chiều 30/12 trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai đoạn qua huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Theo đó, chiều cuối năm, lưu lượng các phương tiện di chuyển trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai tương đối lớn. Tại vị trí qua trạm thu phí Km6 khoảng vài trăm mét (thuộc địa phận xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 chiếc xe ô tô đang lưu thông cùng chiều.

Trích xuất camera cho thấy, 4 chiếc ô tô đâm vào đuôi nhau khiến cả 4 chiếc xe đều trong tình trạng hư hỏng nặng. Điều may mắn duy nhất là không có thương vong nào về người xảy ra.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến cao tốc bị ùn tắc kéo dài. Lực lượng cảnh sát giao thông và nhân viên VEC đã có mặt phối hợp phân luồng, điều tiết giao thông, phong tỏa, khám nghiệm hiện trường nhằm phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Loạt ô tô phanh vội trước màn vượt ẩu của xe khách ngay khúc cua hẹp

Loạt ô tô phanh vội trước màn vượt ẩu của xe khách ngay khúc cua hẹp. Nguồn: Báo Giao Thông

Khoảng 9h ngày 30/12 trên tỉnh lộ 725 đoạn qua TP Đà Lạt (Lâm Đồng), một tài xế ghi lại tình huống xe khách vượt ẩu ngay khúc cua hẹp khuất tầm nhìn.

Các ô tô phải phanh gấp trước cú vượt ẩu nguy hiểm của xe khách để tránh xảy ra một vụ tai nạn đáng tiếc.

Sau khi clip được đăng tải trong các diễn đàn ô tô, cư dân mạng đã để lại rất nhiều bình luận thể hiện sự bức xúc về tình huống nguy hiểm mà xe khách gây ra.