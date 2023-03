Chờ Chính phủ giảm phí trước bạ, các hãng ưu đãi cho nhiều mẫu xe

Trong khi đề xuất Chính phủ gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt và giảm 50% lệ phí trước bạ ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước năm nay để kích cầu còn đang ở giai đoạn kiến nghị, thì nhiều hãng xe, đại lý mới đây đã công bố việc hỗ trợ phí trước bạ cho nhiều mẫu xe để thu hút khách hàng xuống tiền nhằm tăng doanh số.

Nissan Almera: Hỗ trợ 100% phí trước bạ

Ngay từ đầu tháng 3, Nissan Việt Nam tung ưu đãi lớn dành cho các dòng xe chủ lực gồm Nissan Navara và Nissan Almera với tổng giá trị cao nhất lên tới 140 triệu đồng.

Cụ thể, khách hàng ký hợp đồng mua bán và đặt cọc bất kỳ phiên bản nào của xe Nissan Almera đều được hỗ trợ 100% phí trước bạ. Tại thị trường Việt Nam, Almera bán ra với 2 phiên bản gồm CVT và Almera CVT cao cấp, giá niêm yết tương ứng là 595 triệu và 539 triệu đồng.

Mẫu xe Nissan Almera. Ảnh: Nissan Việt Nam.

Nhờ ưu đãi phí trước bạ 0 đồng từ chính hãng, khách mua xe Nissan Almera trong tháng 3 sẽ tiết kiệm được khoản chi phí lăn bánh từ 53,9 - 71,4 triệu đồng, tùy phiên bản và khu vực cụ thể. Số tiền thực tế khách hàng phải bỏ ra để mua xe chỉ còn từ 474 – 535 triệu đồng.

Honda CR-V và City ưu đãi 50% phí trước bạ

Nhằm kích cầu mua sắm, từ ngày 3.3 đến ngày 31.3, Honda Việt Nam miễn 50% trước bạ cho Honda CR-V và Honda City. Điều kiện áp dụng là khách hàng ý hợp đồng mua xe Honda CR-V hoặc Honda City VIN2023 và hoàn tất thủ tục thanh toán 100% từ 3.3 đến hết 31.3.

Honda CR-V và Honda City là 2 sản phẩm ôtô bán chạy nhất của Honda Việt Nam năm 2022. Honda CR-V 2023 sở hữu nhiều cải tiến đột phá về công nghệ, đặc biệt là Honda Sensing hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến.

Honda CR-V được hãng chạy ưu đãi phí trước bạ từ cuối năm 2022 đến nay. Ảnh: Honda.

Honda CR-V có giá niêm yết từ 998 triệu-1,138 tỉ đồng. Với ưu đãi 50% phí trước bạ, khách hàng mua Honda CR-V sẽ có giá lăn bánh giảm từ 50-68 triệu đồng tùy nơi đăng ký. Trong khi đó, Honda City hiện có giá niêm yết từ 529 - 604 triệu đồng, mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ tương đương số tiền giảm khoảng 26,5 - 36,25 triệu đồng.

Suzuki Ertiga Hybrid và XL7

Trong tháng 3.2023, Việt Nam Suzuki áp dụng chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng mua xe du lịch Suzuki. Cụ thể, Suzuki Ertiga Hybrid và XL7 được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, cao nhất là 30 triệu đồng.

Mẫu xe hybrid Ertiga cũng được hãng Suzuki ưu đãi phí trước bạ. Ảnh: Suzuki.

Quy đổi thành tiền, Suzuki Ertiga Hybrid phiên bản MT sẽ được hỗ trợ 25 triệu đồng lệ phí trước bạ. Ertiga Hybrid AT và Suzuki XL7 được hỗ trợ ở mức cao hơn là 30 triệu đồng.

Mitsubishi ưu đãi 50% lệ phí trước bạ

Mitsubishi Việt Nam cũng áp dụng ưu đãi 50% phí trước bạ dành cho khách mua xe trong tháng 3.2023. Cụ thể, khi mua các dòng xe như Mitsubishi Pajero Sport, Triton, Outlander và Attrage khách hàng sẽ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Nhờ vậy, khách hàng có thể tiết kiệm được khoản tiền lăn bánh xe cao nhất lên tới gần 70 triệu.

MG5 được hỗ trợ 50% phí trước bạ

Trong tháng 3, MG Việt Nam triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt, hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho khách mua xe MG5. Theo đó, khách hàng mua một trong hai phiên bản của mẫu xe MG5 là All New MG5 1.5L STD đang có giá bán 523 triệu và All New MG5 1.5L LUX có giá bán 588 triệu đồng sẽ nhận được ưu đãi hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.

Với mức hỗ trợ như trên, người mua sẽ tiết kiệm được từ 26,15 triệu đến 35,28 triệu đồng khi xe lăn bánh, tùy theo địa phương áp dụng mức tính lệ phí trước bạ cho xe mới là 10% hoặc 12%.