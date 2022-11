Cho con đi du học Mỹ: Bố mẹ "mất" 1 chiếc ô tô xịn mỗi năm

Học phí du học Mỹ là bao nhiêu?

Theo thống kê vào tháng 9/2022 của US News cho thấy, học phí và lệ phí của mỗi sinh viên cho năm học 2022-2023 có giá trung bình khoảng 39.700 USD (khoảng 1 tỷ đồng) tại các trường tư được xếp hạng. Học phí trung bình cho sinh viên ngoại bang theo học các trường công lập được xếp hạng vào khoảng 23.000 USD (gần 600 triệu đồng).

Tuy nhiên, nếu học trong nhóm các trường như Kenyon, Franklin & Marshall, Tufts, Brown, Colorado... thì bố mẹ có thể sẽ mất hơn 65.000 USD (khoảng 1,6 tỷ đồng) chỉ tính riêng phần học phí cho mỗi người mỗi năm.

Thống kê của US News về các trường có học phí cao nhất. Ảnh: US News

Ngoài phần học phí, mỗi sinh viên sẽ phải chuẩn bị một khoản chi phí sinh hoạt. Tham khảo thông tin từ Đại học California San Francisco, chi phí một sinh viên học tại trường sẽ bao gồm các khoản là học phí, lệ phí, cộng với các chi phí khác như nhà ở, ăn uống, sách vở, đi lại. Chi phí thực thế mỗi người sẽ khác nhau và dao động từ 65.000-78.000 USD/năm.

Chi phí mỗi sinh viên tại Đại học California San Francisc. Ảnh: Website trường.

Như vậy, ước tính chi phí tất cả cho mỗi sinh viên theo học tại Mỹ sẽ dao động từ 30.000-90.000 USD/năm (750 triệu đồng - 2,2 tỷ đồng).

Giành học bổng không phải dễ dàng

Chia sẻ với PV về tình hình du học Mỹ hiện nay, Tiến sĩ Y sinh học Phạm Đức Hùng, hiện sinh sống tại TP. Cincinnati, Ohio, Mỹ và làm việc ở Bệnh viện Nhi Cincinnati, Ohio, từng nhận học bổng trao đổi nghiên cứu tại Harvard năm 2003 cho biết: Mỗi năm chỉ có khoảng 20.000 sinh viên được nhận học bổng toàn phần (full-ride) cấp đại học, chiếm tỉ lệ <1% trong tổng số sinh viên tại Mỹ (theo thống kê có 16.6 triệu sinh viên đại học Mỹ năm 2018). Do vậy tỉ lệ cạnh tranh giành học bổng ở đây rất khốc liệt, không phải ai cũng dễ dàng nhận được.

Có những loại học bổng dạng nào du học sinh có thể ứng tuyển? Theo TS Hùng, có hai loại học bổng chính mà sinh viên quốc tế có thể ứng tuyển là Học bổng dựa trên thành tích học thuật (Merit-based) và học bổng dựa trên nhu cầu/khả năng tài chính của gia đình (Need-based).

Học bổng Merit-based - tiêu chí chính của học bổng này là dựa trên khả năng học thuật của học sinh, thông qua điểm số GPA bậc trung học, lớp AP, điểm SAT, ACT. Một số trường có thể đòi hỏi nhiều thành tích khác như khả năng lãnh đạo hoặc các hoạt động cộng đồng.

Học bổng dựa trên tài chính của gia đình (Need-based) (thường là học bổng bán phần).

Nhiều trường ĐH ở Mỹ hỗ trợ tiền học phí cho học sinh dựa trên thu nhập của gia đình. Dựa theo đơn khai hồ sơ nhập học, cụ thể là phần khả năng tài chính của gia đình, trường sẽ quyết định mức học phí (và phí ăn ở) mà gia đình có thể chi trả, và phần học phí mà gia đình cần thêm. Dựa vào đó, họ sẽ cung cấp một phần tiền còn lại đủ để sinh viên có thể đi học và hoàn thành khoá học. Mỗi trường có cách tính riêng để xét khoản tiền mà gia đình có thể bỏ ra là bao nhiêu.

Nhưng công thức chung theo cuốn "Paying for college, năm 2019" là dựa trên 4 yếu tố như trên hình 1 sau đây:

Theo TS Hùng, ở Mỹ, có thể tạm chia làm 3 nhóm trường:

Nhóm 1, những trường không cho học bổng đầu vào cho sinh viên quốc tế, ví dụ: Boston College, hay hệ thống Đại học California (Berkely, Irvine, San Diego…). Thế nên khi nộp đơn là xác định phải đóng tiền hoàn toàn. Ví dụ học phí và phí ăn ở của Đại học California San Francisco là 78.000 USD/năm, Purdue là 41.000 USD/năm.

Sinh viên Đại học California San Francisco. Ảnh: Website trường

Nhóm 2, những trường cho học bổng merit-based (học bổng) và need-based (trợ cấp) rất nhiều loại, được ghi thẳng lên website của trường đại học như: Brown, Columbia, Cornell, Chicago, Miami… Phần lớn các trường nằm trong nhóm 2 này, và việc chọn trường trở nên cực kỳ quan trọng vì có những trường chỉ cho một phần rất ít tiền, như Đại học Indiana có phi phí khoảng 55.000 USD/năm và họ chỉ cho sinh viên học bổng chừng 1.000 – 11.000 USD/năm, vị chi sinh viên phải trả từ 44.000 – 54.000 USD/năm.

Ngược lại, cũng có trường như Washington and Lee nổi tiếng hào phóng cho sinh viên quốc tế. Họ có toàn phần merit-based gọi là the Johnson Scholarship Program, hoặc học bổng need-based dựa trên hoàn cảnh gia đình. Theo dữ liệu từ Common data set, học phí và phí ăn ở cho sinh viên mỗi năm tại Washington and Lee là khoảng 80.000 USD/năm. Mỗi năm trung bình có khoảng 50% học sinh đăng ký hỗ trợ tài chính và 93% số này được cấp một loại hỗ trợ nào đó, giá trị trung bình là 62.000 USD/năm.

Nhóm 3, nhóm Harvard, Yale, Princeton (viết tắt là HYP), những trường này không cho học bổng merit-based, dù sinh viên có thành tích cực khủng. Tuy nhiên, nhóm trường HYP lại cho 1 dạng học bổng need-based rất thoáng (gọi là need-blind). Nếu sinh viên xin vào được thì nhận gần như đủ tất cả tiền để chi trả. Với các bạn ở gia đình có thu nhập thấp, cũng cho đầy đủ tất cả mọi thứ từ học phí đến sinh hoạt phí. Chỉ cần bạn được qua "ải" nhập học (admission).