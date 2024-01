Chó mèo đi spa làm đẹp đón năm mới, chủ cửa hàng tất bật làm quên ăn dịp cận Tết

Chó mèo đi spa làm đẹp đón năm mới, chủ cửa hàng tất bật làm việc quên ăn dịp cận Tết. Clip: Trung Hiếu

Dịch vụ chăm sóc thú cưng tất bật ngày cận Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhu cầu làm đẹp cho chó, mèo tăng cao nên các spa chăm sóc thú cưng luôn trong tình trạng đón khách vào, ra liên tục.

Tại một cơ sở chăm sóc thú cưng trên phố Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội), các nhân viên đang tất bật tỉa lông, cắt móng, tắm cho những “vị khách” 4 chân. Chị Đinh Thị Hoài Lan (Đống Đa, Hà Nội) mang “cô nàng” chó Poodle đến spa làm đẹp để đón Tết. Chị Lan chia sẻ: “Tôi coi bạn “cún” này như người thân trong nhà. Hôm nay, tôi đưa bạn ấy đi làm đẹp để có diện mạo mới, sạch sẽ, thơm tho đi “du xuân”. Tôi phải tranh thủ đi sớm vì sợ càng cận Tết, sẽ càng nhiều bạn thú cưng đến spa hơn và mình phải chờ đợi lâu”.

Theo chị My, cận Tết, nhu cầu chăm sóc thú cưng tăng cao, hơn khoảng 40% so với ngày bình thường. Ảnh: Trung Hiếu

Chị Vũ Hoài My (chủ spa thú cưng tại phố Thái Thịnh) thông tin: “Cận Tết, nhu cầu chăm sóc thú cưng tăng cao, hơn khoảng 40% so với ngày bình thường. Bên mình có các dịch vụ như tắm, tỉa lông, vệ sinh tai, cắt móng, vắt tuyến hôi và dưỡng lông cho thú cưng. Mức giá của dịch vụ spa phụ thuộc rất nhiều vào cân nặng của các bạn chó, mèo, dao động từ khoảng 70.000 đồng đến 500.000 đồng. Quy trình thực hiện trọn gói dịch vụ spa thường mất khoảng từ 2 đến 4 tiếng, tùy theo sự hợp tác của thú cưng”.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, chị My cho hay, một trong những dịch vụ “đắt khách” nhất tại cửa hàng của chị dịp cận Tết là khách sạn thú cưng. “Thời điểm Tết, nhiều bạn đi du lịch, nghỉ dưỡng hay là đi về quê mà không thể mang theo thú cưng được thì sẽ sử dụng dịch vụ này. Các bạn thú cưng sẽ được mang đến đây để gửi và chăm sóc trong khoảng 2 ngày đến 1 tuần, hoặc là nhiều hơn. Thời điểm cao điểm bên mình theo như mọi năm thì bắt đầu từ ngày 28 Tết, khi mà chủ nhân thú cưng bắt đầu được nghỉ làm”.

Một trong những dịch vụ “đắt khách” nhất dịp cận Tết là khách sạn thú cưng. Ảnh: Trung Hiếu

Theo chị My, cửa hàng của chị có phụ thu thêm phí với khách hàng sử dụng dịch vụ khách sạn thú cưng trong những ngày Tết. “Giá của dịch vụ này bên mình sẽ tăng hơn so với ngày thường từ 20 - 25% và cũng tùy theo cân nặng của các bạn thú cưng nữa. Bên mình thì nhiều nhất là các bạn Poodle, các bạn chó Phốc, còn các bạn to hơn thì có giống Corgi. Ngoài ra, cửa hàng mình cũng đón khá nhiều bạn mèo Anh lông ngắn và lông dài”.

Nói về một kỷ niệm vui khi chăm sóc thú cưng cho khách hàng vào thời điểm Tết, chị My bật cười: “Có một anh khách quen mang bạn chó “cưng” đến để gửi bên mình vào dịp Tết năm ngoái. Mình còn nhớ bạn thú cưng ấy tên là Tomi. Một đêm, con gái của anh ấy rất nhớ Tomi nên nằng nặc đòi được nói chuyện với Tomi vào nửa đêm thì mới chịu đi ngủ. Nhận được điện thoại, mình đã phải đánh thức Tomi dậy để bạn ấy chạy nhảy rồi sau đó là quay video lại, gửi cho con gái của khách hàng để bạn ấy yên tâm đi ngủ, đấy là một kỷ niệm rất đáng yêu”.

Mua sắm quần áo mới cho thú cưng “du xuân”

Gặp gỡ bạn Nguyễn Tuyết Mai (20 tuổi, Bắc Từ Liêm) khi bạn đang đi chọn mua những bộ quần áo mới để “tân trang” cho thú cưng dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Tuyết Mai hào hứng chia sẻ với phóng viên Dân Việt: “Tết tới, mình đi sắm quần áo mới thì “bé Na” (tên chú mèo) của mình cũng phải được diện đồ mới cho lộng lẫy”.

Khi được hỏi về những phụ kiện được lựa chọn để thú cưng “lên đồ” đón Tết, Tuyết Mai cho hay: “Mình dự định mua sắm thêm rất nhiều đồ như ba-lô, nón, vòng đeo cổ, nơ, giày… cho “bé Na”. Mỗi món đồ có giá từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng với nhiều mẫu mã phong phú. Ngày hôm nay, mình vừa nhận được học bổng nên quyết định trích ra một phần của số tiền đó để làm đẹp cho thú cưng của mình”.

Tuyết Mai đang lựa chọn phụ kiện để thú cưng “lên đồ” đón Tết. Ảnh: Trung Hiếu

Những ngày Tết, nhu cầu của khách hàng tăng cao, cơ sở chăm sóc thú cưng của anh Trần Minh Hiếu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đành phải từ chối và hẹn khách sang hôm khác vì quá đông. “Năm nào cũng vậy, đến thời điểm sát Tết, khi số lượng khách đưa thú cưng đến chăm sóc quá nhiều mà bên mình cảm thấy không đáp ứng được nữa thì sẽ phải xin lỗi khách hàng”.

“Lượng khách mang thú cưng tới cửa hàng của mình ở thời điểm này đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Dịp cận Tết này thì khách hàng đều phải đặt lịch trước, tại vì số lượng thú cưng ở quán hiện tại đang rất đông. Bao giờ bên mình cũng sẽ kiểm tra sức khỏe của các bạn thú cưng trước, xem cân nặng là bao nhiêu, có bị ốm không, đã tiêm phòng chưa… Nếu thú cưng đáp ứng đủ các tiêu chuẩn thì mới nhận chăm sóc” - anh Hiếu tiếp lời.

Những ngày cao điểm, nhiều cơ sở đành phải hẹn khách đến vào hôm khác vì quá đông. Ảnh: Trung Hiếu

Nếu ngày thường, cửa hàng của anh Hiếu có 2 nhân viên thì từ ngày 15 tháng Chạp, anh đã phải thuê thêm 2 người làm khác để hỗ trợ. “Những ngày cận Tết, công việc tại cửa hàng vất vả, tiền lương của các bạn nhân viên bên mình sẽ được tăng gấp đôi. Hầu như ngày nào mình và các bạn ấy đều làm đến kiệt sức luôn, thời gian làm việc từ 10 - 12 tiếng liên tục, có những hôm làm việc quên ăn quên ngủ là chuyện bình thường”.