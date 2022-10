Chợ nào ở miền Tây được mệnh danh là thủ phủ mắm?

Chợ Châu Đốc được mệnh danh là thủ phủ mắm miền Tây, với đa dạng các loại mắm, như: Mắm Thái, mắm lóc, mắm chốt…

Ngoài các loại mắm, chợ Châu Đốc có rất nhiều món khô đặc sản An Giang, như: Khô cá lóc, khô cá sặc bổi, khô nhái…

Khi đến Chợ Châu Đốc, ngoài mắm, du khách sẽ được các tiểu thương chào mời mua khô cá tra phồng làm quà biếu. Khô cá tra phồng là một trong những món đặc sản An Giang nổi tiếng. Sở dĩ có tên cá tra phồng vì khô được làm từ cá tra.

Khô cá tra khi đem chiên lớp da cá phồng lên. Để có miếng khô chiên phồng, giòn thơm và béo, người ta sử dụng mẹo chiên bằng nước lạnh. Cho nước lạnh vào chảo, đun sôi, thả miếng khô vào. Khi nước cạn, trở qua trở lại vài lần là miếng khô nở phồng lên, vàng ươm, thơm, giòn và béo khi ăn.

Một quầy hàng bán các món chế biến sẵn, như: Gỏi đu đủ cá chốt, ba khía trộn, trái chùm giuột ngào đường, cà na đập… hấp dẫn thực khách phương xa.

Trái và nước thốt nốt - đặc sản An Giang được bày bán phục vụ nhu cầu du khách.

Bánh bò thốt nốt là một trong những đặc sản thơm ngon du khách nhất định phải thử khi đến An Giang. Từ những nguyên liệu cơ bản, như: Bột gạo, nước cốt dừa… món bánh bò đặc sản này còn được chế biến từ đường thốt nốt và bột của vỏ trái thốt nốt. Bánh bò thốt nốt thường có màu vàng ươm rất đẹp mắt và hấp dẫn.

Cà na đập – trái cây đậm chất sông nước miền Tây

Một trong các loại trái cây hấp dẫn ở chợ Châu Đốc, chắc chắn phải nhắc đến trái xay. Trái xay có hình bầu dục hơi dẹp, vỏ có màu đen hoặc nâu thẫm. Khi ăn, du khách chỉ cần dùng tay ấn nhẹ sẽ làm vỡ lớp vỏ rồi nhấm nháp lớp thịt bên trong và bỏ hạt. Trái xay khá nhẹ và dễ ăn, có vị chua chua, ngọt ngọt.

Trái mây gai có xuất xứ từ Thái Lan và được nhập về qua đường biên giới Campuchia. Vỏ trái mây có gai nhỏ, không nhọn. Cũng như trái xay, khi ăn mây gai, du khách sẽ cảm nhận được vị ngọt ngọt chua chua, nhưng trái mây có mùi rất đặc trưng của núi rừng.

Tại chợ Châu Đốc, du khách rất dễ bắt gặp những xề me Thái. Me Thái ở đây có nhiều loại với chất lượng khác nhau, nhưng đều có vị ngọt thanh, rất ngon miệng. Ngoài trái me tươi, du khách có thể mua những túi me ngào đường, me bóc vỏ, me trộn muối ớt…

Bánh ít nhân dừa và nhân đậu cùng những chùm bánh tét, bánh ú mini nhân đậu, nhân chuối trông hấp dẫn cùng được bày bán ở khu chợ này, du khách có thể mua làm quà hoặc nhâm nhi tại chỗ.

Chắc chắn du khách không thể bỏ qua món bún cá Châu Đốc. Món ăn có mùi vị đặc trưng, ngoài thịt cá, tô bún sẽ có thêm thịt heo quay hoặc trứng hột vịt lộn, giúp tô bún thêm đậm đà, hấp dẫn.

Là một địa điểm du lịch nổi tiếng, các tiểu thương chợ Châu Đốc rất vui vẻ, thân thiện, nhiệt tình nên du khách có thể hỏi giá thoải mái trước khi mua. Tại các quầy mắm có treo bảng niêm yết giá và các quầy bán hàng không có tình trạng “chặt chém”.