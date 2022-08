Tại TP.HCM không khó để bắt gặp những chú chó thả rông. Chúng chạy khắp hang cùng ngõ hẻm. Hầu hết chó thả rông ngoài đường đều không rọ mõm. Khi được thả rông, những con chó này thường phóng uế bừa bãi từ ngoài đường, thang máy chung cư...

Chó thả rông và những nguy cơ khó lường, nỗi ám ảnh của nhiều người. Clip: Chinh Hoàng

Điều đáng lo ngại, chó thả rông là hiểm họa, bởi nó có thể tấn công người đi đường bất cứ lúc nào.

Thấy chó là… hoảng loạn

Cơn mưa chiều ngày 3/8 kéo dài dai dẳng. Trời chập choạng tối, anh P.T.Đ. (quận Tân Bình, TP.HCM) vừa chạy trên con hẻm nhỏ gần nhà thì bị con chó nhà hàng xóm bất ngờ nhảy chồm lên tấn công. "Bình thường tôi đi về ngang qua vẫn thấy nó nằm trông thật hiền, thậm chí có lúc nó còn vẫy đuôi mừng. Bất ngờ tôi lại bị nó nhảy vồ lên cắn. Có lẽ do tôi mặc chiếc áo mưa mới, nó tưởng người lạ. Rất may, nó chỉ cắn xé rách áo mưa và một ống quần. Tôi còn bị xây xát do ngã xe, người và quẹt vào tường hẻm", anh P.T.Đ. kể lại, không giấu được nỗi sợ.

Chó thả rông ở địa bàn TP.HCM, phóng uế mọi lúc, mọi nơi gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Chinh Hoàng

Bà B.M. (ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) thì phải chịu trận từ mấy năm nay chó nhà hàng xóm phóng uế khắp hẻm. "Bữa nọ tôi đi chợ về, dắt xe vào nhà, vội vào bếp nấu nướng cơm chiều. Loay hoay một hồi, bước ra phòng khách thì thấy một vệt dài màu đen, tưởng xe bị chảy nhớt. Tiếng lại gần, quan sát kỹ thì đó là phân chó".



Một con chó thả rông thường xuyên xuất hiện ở chung cư trên địa bàn phường 7, quận Bình Thạnh. Ảnh: Chinh Hoàng

Nhiều người dân chia sẻ với phóng viên Dân Việt, chỉ cần nghe tiếng chó gầm gừ từ xa chân tay run bần bật, hoảng loạn bỏ chạy vì nỗi sợ hãi chó dại cắn ám ảnh từ nhỏ.

Trò chuyện với phóng viên Dân Việt ông L.V.K. (ngụ phường 7, quận Bình Thạnh) chia sẻ: Ông có con trai nhỏ (8 tuổi) nhiều lần bị chó nuôi trong khu chung cư trên địa bàn rượt cắn.

Ông K. kể thêm: Sau những lần bị chó thả rông ở khung chung cư tấn công, con ông ám ảnh mỗi khi nghe tiếng chó dữ gầm gừ từ xa. Thậm chí có những lúc đang đi dạo mát quanh chung cư cùng ông K., con ông nhìn thấy chó từ xa là chân tay run bần bật.



Chó thả rông trên địa bàn quận 10, TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng

Tương tự trường hợp trên, con gái của ông P.V.T. (ngụ đường Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh) cũng mang nỗi ám ảnh "chó thả rông"…

Ông T. cho biết: Lúc nhỏ, con ông T. trong một lần dạo chơi ở con hẻm đã bị chó rượt đuổi. Chuyện xảy ra đã gần 10 năm, nhưng đến nay, hễ cháu thấy chó thả rông là hồn vía lên mây.

"Tôi cũng đã đưa cháu đến bệnh viện tham vấn, nhờ hướng dẫn cách điều trị về sang chấn tâm lý, nhưng đến nay dù cháu đã học lớp 9 nhưng nỗi ám ảnh sợ chó vẫn luôn đeo bám", ông T. thổ lộ.

Đầy rẫy chó thả rông ở TP.HCM

Trên địa bàn TP.HCM đầy rẫy chó thả rông. Một số được chủ dắt đi nhưng không rọ mõm. Tại các bãi cỏ dọc các bờ kênh không khó để bắt gặp nhiều con chó vờn nhau, rồi cùng... phóng uế.

Chó thả rông, có thể tấn công trẻ em bất cứ lúc nào. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo quan sát của phóng viên, nhiều khu vực trên địa bàn TP.HCM thường xuyên xuất hiện chó thả rông như: Tuyến đường Phạm Văn Đồng (đoạn TP.Thủ Đức), Hoàng Sa, Trường Sa (quận Bình Thạnh), công viên Gia Định (quận Phú Nhuận)… Vào lúc tan tầm khoảng từ 5-6h chiều chó thả rông xuất hiện dày đặc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Đặc biệt có những con chó dữ không được chủ kiểm soát có thể tấn công người bất cứ lúc nào. Trong số đó, trẻ em là người phản ứng chậm, dễ "dính đòn" từ chó thả rông và thậm chí có thể nguy kịch đến tính mạng nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời.

Tình trạng chó thả rông tại TP.HCM, trách nhiệm thuộc về cơ quan nào, làm gì để hạn chế? Vì sao tình trạng chó thả rông tồn tại dai dẳng, để lại nỗi lo sợ, ám ảnh nhiều người... nhưng chưa có giải pháp khắc phục hiệu quả?

Trả lời phóng viên Dân Việt về những nội dung trên, ông Lê Việt Bảo, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM cho biết: Theo quy định, UBND phường, xã có trách nhiệm lập sổ quản lý chó nuôi trên địa bàn. Hằng năm, trước đợt tiêm phòng, UBND phường, xã phải rà soát, thống kê, cập nhập thông tin về đàn chó nuôi trên địa bàn.

Một con chó thả rông trên đường Phạm Văn Đồng, quận Phú Nhuận, TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng

Tuy nhiên, ông Bảo cho rằng: Hiện nay ở TP.HCM vẫn còn xảy ra một số trường hợp vi phạm khi đưa cho ra đường không có rọ mõm, không có dây xích, không có người dắt, không đăng ký đầy đủ với chính quyền địa phương. Nguyên nhân chủ yếu do ý thức của một số người dân chưa cao.

Bên cạnh đó, nhân sự của chính quyền địa phương cấp phường, xã còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý chăn nuôi như đăng ký nuôi nhiệm vụ bắt và xử lý chó thả rông, xử lý chưa nghiêm các hành vi vi phạm, chưa tạo được sự răn đe để người dân chấp hành đúng quy định.

"Tại TP.HCM có hơn 200 phường, xã. Các cấp này chưa có kinh nghiệm trong việc bắt chó thả rông, hơn nữa đầu tư trang thiết bị cho các cấp này rất tốn kém. Cần xem xét để giao lại nhiệm vụ cho quận, huyện trên địa bàn thành phố kết hợp với lực lượng thú y để tập huấn, tham mưu cùng chính quyền xử lý", ông Bảo ý kiến.

Những con chó thả rông ở TP.HCM với ánh mắt hung dữ. Ảnh: Chinh Hoàng

Cũng theo ông Bảo, để hạn chế tình trạng chó thả rông trên địa bàn TP.HCM, đơn vị của ông đã có quy định cụ thể việc bắt giữ chó thả rông ở nơi công cộng thuộc địa bàn quản lý, thành lập các đội chuyên trách để bắt chó thả rông và động vật mắc bệnh dại, có dấu hiệu mắc bệnh dại.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về địa điểm tạm giữ chó bị bắt để chủ vật nuôi đến nhận; áp dụng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ vật nuôi.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM quyết định biện pháp xử lý chó bị bắt giữ trong trường hợp sau 48h kể từ khi có thông báo mà không có người nhận; phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương tổ chức tập huấn kỹ năng bắt chó thả rông và bắt động vật mắc bệnh dại hoặc có dấu hiệu mắc bệnh dại cho các thành viên của đội chuyên trách.

Điều 7 Nghị định 144/2021 của Chính phủ về vi phạm quy định trật tự công cộng, hành vi thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng, để vật nuôi xâm lấn lòng đường, vỉa hè, nơi sinh hoạt chung trong khu dân cư, khu đô thị hay vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đến 500.000 đồng. Trường hợp người chủ để vật nuôi gây thương tích hoặc gây thiệt hại tài sản cho tổ chức, cá nhân khác thì còn có thể bị phạt từ 1.000.0000- 2.000.000 triệu đồng. Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 7 Nghị định 90/2017 (sửa đổi bổ sung tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 04/2020 của Chính phủ) chủ vật nuôi có thể bị xử phạt 1.000.000-2.000.000 triệu đồng nếu có hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó khi đưa ra nơi công cộng, không tiêm phòng vaccine phòng bệnh dại cho động vật bắt buộc phải tiêm. Thẩm quyền xử phạt thuộc UBND và Trưởng công an cấp xã, phường.