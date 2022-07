Gia tăng chó, mèo ở khu vực đô thị, khu chung cư

Theo số liệu của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, trong giai đoạn 2011 - 2016, bình quân mỗi năm nước ta có 92 người chết vì bệnh dại và khoảng 400.000 người phải đi tiêm phòng dại do bị chó, mèo cắn, gây thiệt hại kinh tế khoảng 600 tỷ đồng chi phí điều trị dự phòng.

Giai đoạn 2017 - 2021, mỗi năm cả nước có 76 người chết vì bệnh dại và 510.000 người phải đi tiêm phòng dại do chó, mèo và các loại động vật khác cắn, cào, liếm.



Trong khi đó, Hà Nội là Thủ đô nhưng đang có tổng đàn chó, mèo rất lớn, dao động từ 421.000 - 460.000 con và có xu hướng gia tăng. Một thực tế khi đời sống, dân trí cao người dân sống ở vùng đô thị, nhất là các khu chung cư cao tầng người dân có xu thế nuôi chó cảnh tăng, nhất là các loại chó quý có giá trị kinh tế cao. Đáng nói là do nhận thức, hiểu biết các quy định về việc nuôi chó còn hạn chế nên thường xuyên xảy ra tình trạng để chó thả rông ra đường, không xích, không rọ mõm, đặc biệt ở các khu công công, công viên, trường học.

Tổ bắt giữ chó thả rông tại quận Hoàn Kiếm. Ảnh tư liệu

Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, giai đoạn từ năm 2015-2021, Hà Nội có tới 16 người chết vì bệnh Dại (bình quân khoảng 3 người chết/năm). Riêng năm 2014 có 5 người chết, năm 2018 có 3 người chết vì bệnh Dại.

Hàng năm, toàn thành phố có trên 10.000 người phải đi điều trị dự phòng bệnh Dại do động vật cắn hoặc tiếp xúc với động vật nghi mắc Dại (chủ yếu do chó cắn). Kinh phí tiêu tốn cho việc khám chữa bệnh, điều trị dự phòng lên tới trên 20 tỷ đồng.

Nguy hiểm hơn là nhiều hộ gia đình quản lý chó nuôi không tốt, để nhiều chó thả rông tạo tâm lý hoang mang lo sợ cho người dân, nhất là tại các nơi công cộng, vui trơi giải trí, công viên phố đi bộ; gây mất cảnh quản đô thị, vệ sinh môi trường.

Với sự cố gắng nỗ lực của các cấp các ngành, những năm qua Hà Nội đã tập trung cao độ thực hiện một số nội dung, giải pháp cụ thể nhằm quản lý chó thả rông, chó nuôi. Theo đó, TP đã ban hành chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn giai đoạn 2022-2030.

Đến nay đã có 4 quận được công nhận "vùng an toàn bệnh Dại", gồm Thanh Xuân, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Ba Đình; lộ trình tiếp theo, 8/12 quận còn lại xong trước năm 2025. Hàng năm, trước đợt tiêm phòng tổ chức rà soát, thống kê, cập nhật thông tin về đàn chó, mèo nuôi và định kỳ tối thiểu 02 lần/năm, cập nhật, báo cáo số liệu các hộ nuôi chó, mèo và tổng đàn chó, mèo tại địa phương; xử phạt vi phạm hành chính thật nghiêm đối với chủ vật nuôi vi phạm hành chính trong quản lý nuôi chó, mèo, không tiêm vắc xin Dại.

Chủ nuôi chó mèo phải chịu mọi chi phí trong trường hợp có chó thả rông bị bắt giữ, kể cả chi phí cho việc nuôi dưỡng và tiêu hủy chó. Ảnh: T.L

Thành lập các tổ bắt giữ chó thả rông

Một trong những nội dung quan trọng để có được "vùng an toàn bệnh Dại", đó là quản lý chó thả rông. Hiện tại, các quận đã tập trung chỉ đạo các phường thành lập các tổ bắt giữ chó thả rông đi vào hoạt động.



Từ kinh nghiệm thực hiện của các quận đi trước, tổ bắt giữ chó thường đi vào thời điểm sáng sớm và chiều tối, không cố định về thời gian để đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Điều quan trọng là tạo tâm lý thói quen cho người nuôi khi đưa chó ra nơi công cộng phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân hiểu rõ và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi nuôi chó. Khi mang chó ra nơi công cộng bắt buộc phải có rọ mõm, có xích, có người dắt.

Không nên nuôi các loài chó to, giống chó giữ, nhất là gia đình có người già, trẻ nhỏ, tùy điều kiện khuôn viên trong gia đình để nuôi các giống chó cho phù hợp. Tuyên truyền phổ biến những hành vi bị xử lý vi phạm hành hành chính nếu không chấp hành quy định về tiêm phòng, để chó cắn người, mất vệ sinh môi trường.

Tuyên truyền những địa phương làm tốt việc quản lý chó nuôi, nhân rộng những địa phương đã xây dựng thành công vùng an toàn dịch đối với bệnh Dại.

Đối với chính quyền địa phương, UBND các phường đã thành lập các tổ bắt chó thả rông, triển khai bắt và xử lý chó thả rông trên địa bàn. Nhiều phường xã đưa các bài tuyên truyền thành chuyên mục phát theo chuyên đề, tuyên truyền hàng ngày theo phương châm "mưa lâu, thấm dần", giúp nâng cao ý thức cho người dân. Đồng thời để chính người dân lên tiếng, phản đối với các chủ nuôi chó chưa chấp hành các quy định khi nuôi chó.

Tuy nhiên, việc quản lý chó nuôi, chó thả rông trên địa bàn cũng đang gặp không ít khó khăn do địa bàn rộng, lực lượng mỏng, công việc đòi hỏi phải làm thường xuyên hàng ngày không ngừng nghỉ. Nhất là việc xử lý các giống chó to, chó giữ gặp nhiều khó khăn do dụng cụ trang thiết bị bắt giữ, vận chuyển chó còn thô sơ (chủ yếu tự chế).

Vẫn còn một bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ, tái diễn mang chó ra nơi công cộng, không chấp hành quy định khi không có tổ bắt giữ chó hoạt động. Việc nuôi nhốt, chăm sóc nuôi nhốt, xử lý chó vi phạm, chó vô chủ trong thời gian chờ xử lý vi phạm của chủ hộ cũng gặp không ít khó khăn, bất cập...

Để phòng chống bệnh Dại, Luật Thú y đã quy định rất rõ (tại Thông tư 07 ngày 31/5/2016 của Bộ NNPTNT), chủ nuôi chó, mèo phải đăng ký việc nuôi chó với UBND cấp xã tại các đô thị, nơi đông dân cư. Xích, nhốt hoặc giữ chó trong khuôn viên gia đình; bảo đảm vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng xấu tới người xung quanh. Khi đưa chó ra nơi công cộng phải bảo đảm an toàn cho người xung quanh bằng cách đeo rọ mõm cho chó hoặc xích giữ chó và có người dắt. Chấp hành tiêm vắc-xin phòng bệnh Dại cho chó, mèo; Chịu mọi chi phí trong trường hợp có chó thả rông bị bắt giữ, kể cả chi phí cho việc nuôi dưỡng và tiêu hủy chó. Trường hợp chó, mèo cắn, cào người thì chủ vật nuôi phải bồi thường vật chất cho người bị hại theo quy định của pháp luật...