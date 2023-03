Choáng ngợp những 'đặc quyền' của tiếp viên hàng không khiến họ dễ buôn lậu ma túy

Không ít tiếp viên hàng không đã lợi dụng đặc quyền của họ để buôn lâu, bao gồm cả ma túy. Ảnh New York Post.

Theo New York Post, tháng 10 năm ngoái, nữ tiếp viên hàng không của hãng hãng không Mesa Airlines Terese White, 41 tuổi, có lịch bay đến Boston. Tuy nhiên, sau đó, cô bị cảnh sát bắt giữ.

Theo các cáo buộc, White, cư dân Dallas (Mỹ) đã cố gắng lợi dụng các đặc quyền của tiếp viên hàng không bao gồm thẻ thành viên phi hành đoàn (KCM) để đi qua cổng an ninh mà không bị kiểm tra sàng lọc để buôn lậu ma túy.

"Bạn có thẻ KCM. Bạn quẹt thẻ, xuất trình ID hãng hàng không và bằng lái xe rồi đi thẳng. Nhưng đôi khi, bạn bị lực lượng an ninh lựa chọn "một cách ngẫu nhiên" để kiểm tra sàng lọc. Đó là khi bạn phải đi qua hệ thống an ninh mà mọi khách hàng đều đi qua", một cựu tiếp viên hàng không của Mesa Airlines nói với New York Post và cho biết, thẻ KCM cho phép các nhân viên hàng không bao gồm phi công, tiếp viên hàng không đi qua các hệ thống an ninh mà không bị kiểm tra sàng lọc.

Thật không may cho White, ngày cô bị bắt quả tang buôn lậu ma túy là ngày cô được chọn để kiểm tra sàng lọc ngẫu nhiên.



White hiện đang chờ tuyên án sau khi nhận tội có ý định buôn bán fentanyl - một loại ma túy mới có biệt danh là "thuốc xác sống" vì nó mạnh hơn heroin từ 30 đến 50 lần, và mạnh gấp 100 lần so với morphine mà giá rất rẻ.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, White đã tỏ ra lo lắng, ngập ngừng và thậm chí run rẩy khi phải đi qua máy quét toàn thân mà mọi hành khác phải vào để chụp X-quang năng lượng thấp.

Cỗ máy đã nhanh chóng nhận ra White đã giấu một thứ gì đó ở trong người. Được đưa vào phòng riêng để kiểm tra, White đã phải gỡ ra “một khối lớn quấn quanh bụng của cô” nhưng vẫn nói với các nhân viên an ninh rằng, nó là một “gói thủy ngân” được thiết kế để giảm cân!

Nhưng bác sĩ giảm cân có trụ sở tại Los Angeles, Tiến sĩ Abe Malkin cho biết, ông chưa bao giờ nghe nói về phương pháp dùng "gói thủy ngân" để giảm cân.

Một cuộc kiểm tra gói hàng đã tiết lộ sự thật: White đang cố buôn lậu và vận chuyển hơn 1,5kg fentanyl.

Theo một tuyên bố từ Văn phòng Luật sư Mỹ, White đã nhận tội vào tháng 12 năm ngoái và thừa nhận rằng cô “đã cố gắng lợi dụng tư cách là một tiếp viên hàng không, một vị trí đáng tin cậy để phạm tội".

Cô ấy dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 24/3 tới.

Nữ tiếp viên hàng không của hãng hãng không Mesa Airlines Terese White đã bị bắt sau khi bị phát hiện giấu ma túy trong người. Ảnh New York Post.

Văn phòng luật sư Mỹ ở quận phía Nam California mô tả, White chỉ là một trong nhiều tiếp viên hàng không biến các “đặc quyền của tiếp viên hàng không” thành công cụ để buôn lậu ma túy.



Theo đó, không ít tiếp viên hàng không nhận thấy an ninh lỏng lẻo đối với các thành viên tổ bay là "cơ hội" để họ làm những việc phi pháp. Được những kẻ buôn bán ma túy trả công hậu hĩnh, một số tiếp viên hàng không đã biến đặc quyền của họ thành một công cụ để vận chuyển ma túy khắp nước Mỹ.

Luật sư Dennis Ring nói với The New York Post rằng, các cuộc kiểm tra sàng lọc ngẫu nhiên đối với tiếp viên hàng không là điều không phổ biến.

“Đó là lý do để việc này (việc buôn lậu của các tiếp viên hàng không) thường diễn ra. Tôi nghĩ điều này khá phổ biến nhưng họ không thường xuyên bị bắt”.

Một cựu tiếp viên hàng không nhớ lại một đồng nghiệp trong ngành của cô “đã đến Mexico và mang về các loại ma túy như Ritalin, Xanax và Adderall và sau đó bán chúng.

Cựu tiếp viên hàng không cho rằng, việc White bị bắt vì buôn lậu ma túy chỉ là do kém may mắn và lập kế hoạch kém.

“Cô ấy có lẽ đã tránh được việc bị bắt nếu không bị kiểm tra sàng lọc ngẫu nhiên. Ngoài ra, nếu gói ma túy nằm trong vali của cô ấy thay vì bị gắn vào cơ thể cô ấy, tôi nghĩ cô ấy sẽ không bị bắt", cựu tiếp viên hàng không cho hay.

Luật sư Dennis Ring nói rằng, những kẻ buôn lậu ma túy ranh mãnh thường thích thuê các tiếp viên hàng không để giúp họ vận chuyển ma túy. Tuy nhiên, theo ông, một nửa các tiếp viên hàng không vận chuyển hoặc buôn lậu ma túy thường không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của những gì họ làm. "Mọi người thậm chí không nhận ra rằng, đây là một hành vi phạm tội liên bang. Họ không đặt nhiều câu hỏi", ông Dennis bình luận.