Ngày 22/3, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Trương Văn Nam (SN 2006, quê An Giang), Nguyễn Văn Ca (SN 2004, quê Sóc Trăng), Danh Thiện Sang (SN 2004, quê TP.Cần Thơ), Nguyễn Tuấn Anh (tên gọi là Tuấn Sì Tủn, SN 2005, quê tỉnh An Giang), Nguyễn Thanh Trọng (Trọng Nobi, SN 2005, quê An Giang) về hành vi cố ý gây thương tích.



Nhóm thanh niên quê miền Tây vác dao chém 3 người

5 đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h30 ngày 16/10/2023, Anh, Trọng cùng chị N.T.N.Q (SN 2007, quê An Giang) ngồi uống nước tại quán trước địa chỉ C6/13 KDC Thuận Giao, khu phố Bình Thuận 2.

Lúc này, chị Q. bị 3 người đàn ông gồm L.M.Đ (SN 1974, quê tỉnh Cà Mau), T.V.T (SN 1984, quê tỉnh Đồng Tháp) và N.T.H (SN 1983, quê An Giang) đang ngồi nhậu phía đối diện chọc ghẹo.

Giữa nhóm của Anh và nhóm ông Đ. mâu thuẫn dẫn đến cự cãi, xô xát. H., T. và Đ. chửi, đe dọa dùng dao chém, đuổi nhóm Tuấn Anh đi. Sau đó Tuấn Anh cùng Trọng, chị Q. đứng lên đi khỏi.

Bực tức, Tuấn Anh gọi điện thoại rủ Nam, Ca, Sang cùng 2 đối tượng khác đi đánh nhóm đối thủ.

Khoảng 20h cùng ngày, Anh cùng 7 đối tượng mang theo 1 dao tự chế điều khiển xe máy đến chỗ anh H., T. và Đ. đang ngồi nhậu tại khu vực vỉa hè thuộc khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao.

Lúc này, Sang dùng dao chém cả 3 người, các đối tượng xông vào dùng mũ bảo hiểm, tay chân đánh đấm gây thương tích nặng cho anh H., T. và Đ. rồi tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an thành phố Thuận An đã có mặt tại hiện trường, ghi lời các nhân chứng và truy xét, bắt giữ các đối tượng liên quan.

Công an thành phố Thuận An kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ án nêu trên, đang lẩn trốn nhanh chóng đến trụ sở cơ quan công an gần nhất để đầu thú nhằm hưởng sự khoan hồng của Nhà nước.