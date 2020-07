Chơi "như lên đồng", Xuân Trường vẫn thừa nhận 1 điểm yếu

Trong trận hòa 1-1 với B.BD, Xuân Trường đã chơi rất xuất sắc. Anh đã thể hiện khả năng quan sát rất tinh tế để phất những đường chuyền dài rất chính xác cho đồng đội. Tuy nhiên, các chân sút HAGL đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ăn bàn từ đường chuyền như đặt của Xuân Trường.

Xuân Trường đã chơi tốt ở trận gặp B.Bình Dương

Phát biểu sau trận đấu, cầu thủ của HAGL cho rằng, đây là chuyến làm khách rất khó khăn. “Đây thực sự là trận đấu vô cùng khó khăn. B.BD có cơ hội ăn bàn và chúng tôi cũng có cơ hội. Nếu có may mắn, B.BD đã giành chiến thắng và tất nhiên, HAGL cũng có cơ may để giành trọn 3 điểm nếu gặp may. Nói chung, cơ hội của 2 đội là 50-50.

HAGL có 1 điểm. Đây là điểm số rất quý giá. Cơ hội có thể đến nhưng cũng có thể bỏ lỡ. Đó mới là bóng đá. Hy vọng ở những trận tới, chúng tôi sẽ chắt chiu tốt hơn”, Xuân Trường đánh giá.

Tiền vệ này cho rằng, việc thiếu vắng ngoại binh Kelly không hề ảnh hưởng đến sức mạnh và lối chơi của HAGL. “HAGL thiếu ai thì cũng phải cố gắng cao nhất nên vắng ai đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng gì”, Xuân Trường nhấn mạnh.

Đây là trận đấu được đánh giá chơi tốt nhất của Xuân Trường trong vài trận vừa qua do trước đó, anh phải dưỡng thương trong thời gian dài. Nhưng cầu thủ của HAGL cho rằng, anh vẫn chưa đảm bảo được thể lực tốt nhất.

“Tôi chơi đủ 90 phút nhưng thể lực vẫn chưa ổn. Tôi cần chạy nhiều hơn nữa để lấy khoảng trống trên sân nên cần phải cố gắng nhiều hơn nữa”, Xuân Trường khẳng định.