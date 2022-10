Chọn nhà - Chọn phong cách sống xứng tầm

Khách hàng thay đổi "khẩu vị" bất động sản



Những năm gần đây, nhu cầu sở hữu căn hộ có đầy đủ tiện ích, nhiều mảng xanh, hồ điều hòa đang tăng nhanh. Theo kết quả khảo sát, trong Quý 3/2020, phân khúc này ghi nhận sự tăng trưởng 3% mức độ quan tâm, trong khi các loại hình bất động sản khác không tăng trưởng hoặc giảm do ảnh hưởng dịch bệnh. Dự báo đây sẽ là xu hướng mua nhà trong những năm tới.

Các dự án chung cư hiện đại với tầm view lý tưởng được nhiều khách hàng lựa chọn

Con số thống kê cho thấy, các dự án căn hộ chung cư cao cấp còn sở hữu nhiều lợi thế so với các phân khúc khác như diện tích đa dạng từ 1-3 phòng ngủ phù hợp với từng nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính, hệ thống tiện ích nội khu đa dạng như công viên, hồ bơi, trung tâm thương mại, khu vực rèn luyện thể thao, khu vui chơi trẻ em, trường học, bệnh viện…Vấn đề an ninh tại các khu chung cư cũng đặt ở mức cao khi được vận hành bởi các đơn vị quản lý chuyên nghiệp, tiêu chuẩn an toàn cao, hệ thống camera giám sát và đội ngũ bảo vệ 24/24. Do đó, phân khúc này được các khách hàng đặc biệt quan tâm, nhất là các dự án sở hữu vị trí trung tâm, hệ tiện ích đa dạng, hiện đại và có không gian xanh, hồ điều hòa thoáng đãng.



Đặc biệt, khi những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa nhanh dẫn đến mức độ ô nhiễm môi trường tăng, việc ngập úng diễn ra thường xuyên thì những dự án có diện tích phủ xanh lớn, hồ điều hòa càng thu hút cư dân về sinh sống nhiều hơn.

Khẳng định chất sống với căn hộ chung cư liền kề phố Cổ

Khảo sát về xu hướng lựa chọn chung cư cho thấy, nhu cầu tận hưởng cuộc sống của khách hàng ngày càng cao. Trong đó, không gian sống được xem như một phương diện "định vị" bản thân. Nhiều khách hàng không ngần ngại chi tiền để sở hữu không gian sống thể hiện đẳng cấp với các tiện ích đỉnh cao cùng cảnh quan đắt giá và môi trường sống trong lành. Các dự án đề cao nhu cầu trải nghiệm cuộc sống mang đậm dấu ấn cá nhân với nhiều đặc quyền vượt trội được nhiều khách hàng quan tâm. Sở hữu vị trí đắc địa, không gian sinh thái và hệ tiện ích đồng bộ, Khai Sơn City là một trong số những dự án hiếm hoi gần kề phố cổ, có thể đáp ứng mọi nhu cầu khắt khe của cư dân đang được nhiều nhà đầu tư săn lùng.

Được đánh giá là "hàng hiếm" trên thị trường bất động sản, Khai Sơn City nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng bởi lợi thế vị trí đắc địa khi tọa lạc ngay trung tâm quận Long Biên, liền kề phố cổ - Nơi "Bước chân ra đường là gặp phố" giúp cuộc sống của cư dân có sự kết nối liền mạch với cộng đồng tràn đầy năng lượng tại khu vực năng động bậc nhất Thủ đô. Dự án không chỉ mang đến khả năng kết nối vùng hoàn hảo, mà còn mang đến một phong cách sống chuẩn mực tuyệt vời.

Không gian xanh hoàn hảo, tiện ích hiện đại, vị trí đắc địa tạo nên giá trị riêng của Khai Sơn City

Thừa hưởng tối đa lợi ích từ quy hoạch đồ án đô thị sông Hồng, cư dân tại Khai Sơn City sẽ được tận hưởng toàn bộ không gian sinh thái dọc hai bên bờ sông cùng những giá trị sống đô thị đỉnh cao. Với thiết kế mở hiện đại, mỗi căn hộ đều sở hữu tầm view hồ thoáng đạt và mát mẻ. Từ những khung cửa sổ, gia chủ được đắm chìm trong cảm giác yên bình, thu trọn vào tầm mắt khung cảnh "triệu đô" với tầm nhìn ôm trọn sông Hồng, sông Đuống.

Với mong muốn mang đến một chốn an cư có chất lượng sống cao cấp, chủ đầu tư còn xây dựng chuỗi hệ thống tiện ích nội khu đa tầng vượt trội với 3 khối khách sạn 4 sao, 5 sao và 6 sao; dinh thự trên không Sky Villas; hệ thống trường học quốc tế; bệnh viện đa khoa quốc tế; trung tâm thương mại; sân bóng và 3 tầng hầm để xe được thiết kế thông minh, rộng rãi. Đặc biệt nhà trẻ và trường học liên cấp 1, cấp 2 và 3 dự kiến có thể đưa vào hoạt động bắt đầu từ năm 2023 sẽ giúp tối đa hóa lợi ích cho các gia đình trẻ.

Đặc biệt, hiểu rõ nhu cầu sở hữu căn hộ với không gian xanh, chủ đầu tư Khai Sơn Group đã đi đầu xu hướng khi quyết định đầu tư phát triển dự án Khai Sơn City. Tại đây không gian xanh chú trọng được hoàn thiện. Sự kết hợp giữa các yếu tố quy hoạch, kiến trúc, con người tạo nên sự hòa nhập từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống cư dân.

Trong đó, hồ điều hòa với diện tích lên đến 22ha chính là điểm nhấn ấn tượng nhất nằm trong không gian xanh tại dự án. Đây là một trong những tiện ích nổi bật nhất được kiến tạo dành riêng cho cộng đồng cư dân tương lai. Theo Nghị quyết số 174/NQ-HĐND ngày 06.4.2021 của HĐND Quận Long Biên, dự án công trình hồ, công viên này sẽ thực hiện xây dựng vào quý IV/2022, thời gian hoàn thành năm 2024 – 2025.

Giữa nội đô đông đúc và chật chội, khi hầu hết các dự án BĐS đều tập trung thiết kế các căn hộ có diện tích nhỏ và vừa để phù hợp với tài chính của đại đa số khách hàng, Khai Sơn City tiên phong hình thành một phong cách khác, một hướng đi thể hiện tầm nhìn khác biệt và dài hạn chỉ dành cho giới thượng lưu. Các "dinh thự trên không" rộng lớn tại Khai Sơn City được định chuẩn không gian sống như khách sạn 5 sao, mang đậm nét độc bản và hiếm có ngay giữa phồn hoa phố thị.

Mỗi căn hộ sở hữu từ 2 - 3 logia, cùng với chiều cao trần - sàn theo tiêu chuẩn của các dinh thự hạng sang, mang tới một không gian sống thoáng đãng hiếm có ở các dự án căn hộ cùng phân khúc. Khoảng không rộng lớn cũng giúp gia chủ dễ dàng lựa chọn các thiết kế xa hoa, độc đáo mà vẫn giao hòa cùng thiên nhiên giữa chốn đô thị phồn hoa.

Với Khai Sơn City, chủ đầu tư mong muốn sẽ kiến tạo nên một cộng đồng tinh hoa ngay tại trung tâm thủ đô Hà Nội với những giá trị sống khác biệt. Không gian sống đẳng cấp cùng những đặc quyền dành riêng cho giới thượng lưu chính là lời khẳng định những giá trị của Khai Sơn City mang lại cho những chủ nhân xứng tầm.

