Chọn sạc dự phòng, tưởng dễ nhưng đâu đơn giản

Hiểu về cách chuyển đổi

Khi mua sạc dự phòng, liệu bộ sạc dung lượng 20.000 mAh có thể đạt chu kỳ sạc đủ 5 lần cho điện thoại có pin 4.000 mAh? Thật đáng buồn, điều này không phải vậy.

Đánh giá năng lượng được tính ở mức 5 volt cho smartphone. Nhưng với bộ sạc dự phòng, đánh giá năng lượng được tính ở mức 3,7 volt vì chúng mang pin Li-ion dẫn đến một bước hạ cấp về chu kỳ sạc.

Rất may, có một cách để tính chu kỳ sạc của từng bộ sạc dự phòng. Hãy lấy ví dụ với bộ sạc 20.000 mAh. Ở đây, tổng năng lượng sẽ là 20.000 mAh x 3.7V = 74.000 mWh. Bây giờ, chúng ta cần chuyển đổi trở lại mức 5V, khi đó sẽ là 74.000 mWh/5V = 14.800 mAh.

Chưa dừng lại đó, người dùng cần phải đưa các yếu tố khác vào bức tranh, chẳng hạn như hiệu suất sạc hay suy giảm về cách tích trữ năng lượng theo thời gian.

Nhà sản xuất

Điều tiếp theo cần nhớ là nhà sản xuất sản phẩm. Nhiều người cho rằng loại công nghệ được sử dụng cho pin quan trọng hơn, nhưng sự thật là nhà sản xuất có thể tạo ra khác biệt thực sự.

Các thương hiệu tốt nhất định cung cấp cho người dùng sản phẩm tốt hơn, không giống như các thương hiệu kém tập trung vào việc cung cấp mọi thứ ở mức giá rẻ. Các thương hiệu lớn có xu hướng sử dụng các thành phần chất lượng cao cho các sản phẩm của họ khiến chúng đáng tin cậy hơn.

Trong khi cuộc đấu giữa pin lithium-ion và pin lithium-polymer vẫn tiếp tục, thực tế là cả hai loại pin đều cung cấp hiệu suất gần như nhau. Một người dùng trung bình thậm chí có thể không phân biệt được bất cứ điều gì giữa hai loại nhưng một số người dùng sạc dự phòng với pin lithium-ion có thể tin nó an toàn hơn pin lithium-polymer. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào các biện pháp an toàn được thực hiện bởi nhà sản xuất.

Vì vậy hãy tìm một công ty tốt đảm bảo một sản phẩm chất lượng tốt ngay cả khi người dùng sẽ phải trả thêm một chút cho nó, bởi sạc dự phòng có chất lượng rẻ hơn cuối cùng có thể làm hỏng điện thoại.

Tùy chọn kết nối và số lượng cổng USB

Càng nhiều tùy chọn kết nối thì sạc dự phòng càng tốt. Các sạc dự phòng là cần thiết vào những lúc khẩn cấp nên nó có thể cần sử dụng nó cho nhiều loại thiết bị, do đó cần tương thích với tất cả các thiết bị thông thường và có thể sạc tất cả chúng trong thời gian quy định.

Giả sử chuyển từ iPhone sang thiết bị Samsung và sạc dự phòng không hỗ trợ thiết bị Samsung thì nó sẽ vô dụng. Xem xét nó như là khoản đầu tư, hãy chọn sạc dự phòng cung cấp đủ các tùy chọn kết nối. Ví dụ có 4 hoặc thậm chí nhiều hơn nữa số cổng nếu cần sạc nhiều thiết bị đồng thời.

Công suất đầu ra và đầu vào

Nguồn điện đầu vào là nguồn điện mà sạc dự phòng chấp nhận khi sạc. Vì thời gian là điều cốt yếu trong thế giới phát triển nhanh này nên mọi người đều muốn sạc pin cho sạc dự phòng càng nhanh càng tốt. Một sạc đầu vào cao hơn cho phép nó sạc nhanh để có thể sử dụng khi cần, đặc biệt cần thiết cho những sạc dự phòng dung lượng pin cao.

Nếu không ngại chi thêm một chút cho sạc dự phòng, người dùng có thể nhận thấy rằng một số nhà sản xuất cung cấp tùy chọn sạc nhanh. Không cần phải nói, khi đang sử dụng sạc dự phòng hỗ trợ sạc nhanh, người dùng cần đảm bảo rằng họ cũng sử dụng cáp USB cho phép sử dụng công nghệ sạc nhanh.

Mặt khác, công suất đầu ra là tốc độ mà sạc dự phòng có thể sạc thiết bị. Giá trị cường độ đầu ra thường là 1 hoặc 2 Ampe. Tuy nhiên, một số sạc dự phòng cung cấp công suất đầu ra cao hơn cũng như sạc điện thoại nhanh hơn. Các thiết bị Android, iPhone và iPad đều yêu cầu công suất đầu ra khác nhau, nhưng đó không phải là nguyên nhân gây lo ngại trừ khi thiết bị nóng lên hoặc sạc rất chậm. Nếu đang sử dụng sạc dự phòng có công nghệ sạc nhanh thì người dùng phải sử dụng cổng cung cấp tùy chọn sạc nhanh.

Đèn LED

Đèn LED giúp người dùng xác định trạng thái của sạc dự phòng cho dù nó đang được sạc hoặc đang được sử dụng để sạc thiết bị khác. Việc tìm hiểu trạng thái sạc sẽ dễ dàng hơn vì đèn báo cho biết mức độ còn lại của pin. Nếu không có đèn LED, người dùng có thể khó biết khi nào sạc dự phòng sắp hết pin. Rất nhiều sạc dự phòng chỉ có các chỉ số trạng thái sạc.

Chất lượng và an toàn

Không có gì vượt qua chất lượng và an toàn, cho dù đó là của người dùng, smartphone hay của chính sạc dự phòng vì tất cả đều quan trọng để mang lại cho người dùng sự an tâm nhất định khi sử dụng. Tránh các sạc dự phòng không có chi tiết an toàn rõ ràng được đề cập trên đó hoặc nếu chúng đến từ một thương hiệu không xác định.

Khi mua một sản phẩm chất lượng tốt từ một thương hiệu nổi tiếng, các biện pháp an toàn được thực hiện bởi nhà sản xuất sẽ cao hơn. Giá cao của một sản phẩm có thể khiến người dùng lầm tưởng rằng nó được làm từ chất lượng tốt; nhưng một số thương hiệu tốt cung cấp các tùy chọn rẻ tiền vẫn khá tốt.

Giá

Rõ ràng, chúng ta cần đảm bảo rằng mình có được tất cả các tính năng tốt nhất với mức giá cạnh tranh và kinh tế nhất. Đối với điều này, người dùng cần dành nhiều thời gian hơn để so sánh các mô hình khác nhau lọt vào danh sách của mình. Đôi khi người dùng có thể thấy rằng cùng một sạc dự phòng nhưng có giá hợp lý hơn khi mua từ một trang web hoặc cửa hàng khác.