Chống phá Nhà nước, ông Phạm Chí Dũng và đồng phạm bị tuyên phạt tổng cộng 37 năm tù

Ba bị cáo trong vụ án gồm Phạm Chí Dũng - người tự xưng là "Chủ tịch Hội Nhà báo độc lập Việt Nam", Nguyễn Tường Thuỵ và Lê Hữu Tuấn hầu tòa về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Nội dung vụ án được thể hiện như sau: Ngày 4/7/2014, Phạm Chí Dũng cùng Nguyễn Tường Thụy và 39 người khác ra tuyên bố thành lập cái gọi là "Hội Nhà báo độc lập Việt Nam" (đến năm 2018 có 72 hội viên tham gia), bầu Ban Lãnh đạo "Hội nhà báo độc lập Việt Nam" gồm 5 thành viên. Nội dung "Tuyên bố thành lập Hội nhà báo độc lập Việt Nam" là đấu tranh làm thay đổi thể chế chính trị Việt Nam hiện nay.

Bị cáo Phạm Chí Dũng (phải) cùng 2 đồng phạm tại tòa. Ảnh: CTV

Sau khi thành lập, Phạm Chí Dũng với vai trò "chủ tịch" đã chỉ đạo tạo lập trang web "Việt Nam Thời Báo", quản trị, nhận và duyệt đăng thông tin bài viết của mình, của hội viên và các cộng tác viên có nội dung chống phá Nhà nước Việt Nam và tuyên truyền về hoạt động của "Hội nhà báo độc lập Việt Nam"; qua đó lôi kéo, phát triển hội viên trong và ngoài nước vào hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam.

Phạm Chí Dũng sử dụng nhiều bút danh khác nhau để viết, đăng tải 1.530 tin, bài viết lên trang "Việt Nam Thời báo" của "Hội nhà báo độc lập Việt Nam" có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt, xâm phạm uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm chống Nhà nước XHCN Việt Nam.

Còn Nguyễn Tường Thụy với vai trò là "Phó chủ tịch Hội nhà báo độc lập Việt Nam", phụ trách "Chi hội miền Bắc", đã sử dụng nhiều bút danh để đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, vi phạm pháp luật.

Trong khi đó, Lê Hữu Minh Tuấn là thành viên "Hội nhà báo độc lập Việt Nam", đã sử dụng nhiều bút danh để đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, vi phạm pháp luật.

Hội đồng xét xử nhận định Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn thường xuyên tiếp xúc với các đối tượng bất mãn về chính trị trong và ngoài nước, có tư tưởng bất mãn với chính quyền. Cả ba có quá trình hoạt động chống phá Nhà nước thời gian dài, thường xuyên đăng tải bài viết có nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước.

Hội đồng xét xử (HĐXX) cho rằng đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, nếu không được ngăn chặn kịp thời, sẽ gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Hành vi này đã tiếp tay cho các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị, làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, gây hoang mang trong dư luận quần chúng, gây chia rẽ mối đoàn kết trong nội bộ Đảng và Nhà nước, cần phải bị xử lý nghiêm minh mới có tác dụng giáo dục, răn đe phòng ngừa chung.

Từ đó, HĐXX đã tuyên phạt Phạm Chí Dũng 15 năm tù, Nguyễn Tường Thụy 11 năm tù, Lê Hữu Minh Tuấn 11 năm tù. Cả ba đều bị quản chế 3 năm sau khi mãn hạn tù.

Được biết, trước đó, ngày 18/11/2019, Cơ quan an ninh điều tra (ANĐT) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Chí Dũng vào ngày 21/11/2019, Nguyễn Tường Thụy vào ngày 23/5/2020, Lê Hữu Minh Tuấn vào ngày 12/6/2020 để tiến hành điều tra về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam (Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM đã phê chuẩn).

Ngày 15/10/2020, Cơ quan ANĐT đã kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố đối với 3 bị can Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.