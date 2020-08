Chồng phân xác vợ, vứt xuống sông: Tiết lộ lời nhắn cuối cùng nạn nhân gửi con trai

Theo cáo trạng, Đỗ Ngọc Anh và bà Đ.T.H. có quan hệ vợ chồng, chung sống với nhau tại nhà bà H. (ở tổ 5, khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và có thỏa thuận riêng về tài sản trước khi kết hôn. Quá trình chung sống, do nghi ngờ bị cáo Ngọc Anh có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác nên bà H. đã tự ý bán chiếc ô tô Toyota Prado do Ngọc Anh tặng, nhưng không làm thủ tục sang tên thửa đất của bà H. cho ông Anh theo thỏa thuận. Sau đó, giữa Ngọc Anh và bà H. nảy sinh mâu thuẫn nên Ngọc Anh bỏ về nhà riêng ở thôn Giao Tác, xã Liên Hà (huyện Đông Anh, Hà Nội) sinh sống và nghĩ cách đánh trả thù bà H. Đến khoảng 3h ngày 31/01/2019, Ngọc Anh điều khiển xe ô tô bán tải Toyota Hiace đi từ nhà tại xã Liên Hà sang nhà bà H. với mục đích đánh vợ cho bõ tức, sau đó đòi tiền bán xe ô tô. Ngọc Anh đỗ xe ở ngoài đường trồi trèo tường rào vào bên trong phòng trọ bỏ trống ngồi chờ bà H. ngủ dậy. Đến 8h30 cùng ngày, bà H. đi bộ từ trong nhà ra sân vườn, Ngọc Anh chạy lại túm tay nạn nhân kéo vào phòng nhà kho làm đầu bà H. đập vào mép cửa và đòi tiền. Ngọc Anh cầm 1 thanh sắt ở nền nhà vụt 1 phát vào vùng gáy làm bà H. ngã xuống nền nhà. Nạn nhân dùng tay cào cổ Ngọc Anh thì bị bị cáo dùng đầu gối trái tỳ đè lên cổ và dùng tay phải cầm đoạn sắt vụt liên tiếp 3 nhát vào đầu làm bà H. chết tại chỗ. Nhằm phi tang, Ngọc Anh lấy chă, ga có sẵn trong nhà kho quấn kín người, kéo xác bà H. vào phía trong sát tường rồi lấy tấm xốp dựng nghiêng che kín thi thể. Sau đó, bị cáo Ngọc Anh dùng chìa khóa mở cổng phụ đi ra ngoài và điều khiển xe ô tô đi về nhà. Khoảng 22h cùng ngày, ông ta mang theo dao rựa, vỏ thùng sơn rồi tìm cách phi tang xác nạn nhân. Tiếp đó, Bị cáo đưa thi thể của nạn nhân lên xe ô tô đi về phía cầu Đông Trù, huyện Đông Anh. Khi cách cầu Đông Trù khoảng 3km, vắng người qua lại, ông ta dừng xe ở ven đường rồi lên thùng xe, lấy các mảnh chăn cũ (dùng để kê chèn đồ gỗ có sẵn trên xe) trải xuống sàn, dùng dao phân xác nạn nhân, vứt xuống sông Đuống rồi điều khiển xe ô tô về nhà. Ngày 4/2/2019, bị cáo đã đầu thú tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ và khai nhận hành vi phạm tội.