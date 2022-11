Chủ dàn xe đạt giải tại EMMA: Thưởng âm nhạc như người Hà Nội xưa, thích mộc mạc mới khiến người ta xao xuyến

Là một bộ môn nghệ thuật kén người chơi, âm thanh xe là một thứ vô hình không thể cầm nắm mà phải thông qua đôi tai, trí óc tưởng tượng để cảm nhận hết những tinh túy của loại hình nghệ thuật này.



Những thứ vô hình tưởng chừng không thể đong đếm này lại được thể hiện rõ nét, bài bản qua cuộc thi đấu âm thanh xe hơi chuyên nghiệp để phân định thứ hạng, giá trị của từng bộ âm thanh được gắn trên mỗi chiếc xe tại Việt Nam.

Cuộc thi đấu âm thanh xe hơi chuyên nghiệp lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam

EMMA Asia & EMMA Miền Bắc năm 2022 lần đầu tiên tổ chức ở Hà Nội.

Cuộc thi âm thanh xe hơi EMMA Asia & EMMA Miền Bắc năm 2022 lần đầu tiên tổ chức ở Hà Nội quy tụ gần 100 xe tham gia thi đấu ở 19 hạng mục giải thưởng khác nhau.

Với quy mô và sự tham gia đông đảo của các thí sinh đến từ khắp cả nước, EMMA Asia & EMMA Miền Bắc đã thể hiện tốc độ phát triển nhanh chóng của thị trường xe hơi nói chung, cũng như phong trào âm thanh xe hơi nói riêng tại Việt Nam trong thời gian gần đây.

Năm nay, EMMA không chỉ tăng về số lượng mà con tăng cả về chất lượng khi các xe thi đấu đã được nâng cấp và tinh chỉnh bài bản hơn theo quy định của EMMA Global. Không những thế, các xe thi đấu cũng đa dạng và cao cấp hơn với tổng trị giá ước tính hơn 120 tỷ đồng.

Ban giám khảo chấm điểm trong cuộc thi âm thanh. Ảnh Khải Phạm.

Tham dự cuộc thi lần này, những mẫu xe phổ thông như Honda City, VinFast Fadil,... đến những mẫu xe đắt tiền như Volvo S90, Land Cruiser Prado, Jeep Wrangler Rubicon cũng mang đến những trải nghiệm thú vị riêng. Đặc biệt, tâm điểm là chiếc Aston Martin DBX trị giá gần 20 tỷ đồng.

Ở lần đầu tổ chức thi đấu âm thanh xe hơi chuyên nghiệp tại Miền Bắc, các thí sinh rất đa dạng và thể hiện sự đam mê với âm thanh xe hơi khi đến từ những nơi rất xa như: Móng Cái, Vinh, Thanh Hóa, Đà Nẵng…

Đáng chú ý, năm nay còn có sự tham gia của 1 thí sinh nữ thi đấu bằng chiếc xe điện VinFast VF e34 và đã chiến thắng thuyết phục tại phân khúc SQ X-Limited. Quy mô và chất lượng của sự kiện lần này cũng là lời khẳng định sức hút, sự uy tín của EMMA Việt Nam ngày càng cao với cộng đồng đam mê âm thanh xe hơi trong nước, cũng như đưa Việt Nam lên bản đồ thi đấu âm thanh chuyên nghiệp trên thế giới.

Âm thanh xe hơi qua góc nhìn người trong cuộc

Trong gần 100 xe, anh Nguyễn Đình Thắng (tên trong nghề là Kim) - chủ Shop Kim Car Audio có đến 6 xe tham dự cuộc thi âm thanh xe hơi lần này với những dàn âm thanh có giá trị khác nhau.

Theo anh Kim, âm thanh xe hơi kén người chơi nên khi tham gia cuộc thi âm thanh xe hơi để có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với những người có chung niềm đam mê giống mình.

Dàn 6 xe của Kim Car Audio tham dự EMMA. Ảnh Khải Phạm.

EMMA 2022 mới tổ chức ở Hà Nội có rất nhiều phân khúc cho người chơi tham gia dự thi. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến như: Dàn âm thanh thiên về chất lượng âm thanh nghe trong xe (SQ- Sound Quality), dàn âm thanh ngoài xe ESPL, âm thanh lắp đặt như zin OEM, hạng mục âm thanh giới hạn 3000 - 4000 - 5000 Euro và phân khúc không giới hạn.

“Tôi tham gia cuộc thi với niềm đam mê âm thanh xe hơi và muốn các bác tài xế có những bộ âm thanh chất lượng để trải nghiệm trên xe của mình”, anh Kim chia sẻ.

Chủ Kim Car Audio đạt 3 giải tại cuộc thi. Ảnh Khải Phạm.

Là chủ một Shop độ âm thanh nên việc anh Kim mang đến cuộc thi 6 chiếc xe với những dàn âm thanh khác nhau để dự thi nhận được sự quan tâm lớn của nhiều người.

“Trong lần tham dự thi đấu này, tôi mang đến 6 xe ở các hạng mục âm thanh khác nhau. Rất may mắn, trong số đó đã nhận được 2 giải nhì, một giải ba. Với tôi, tham dự không chỉ để thi đấu mà còn học hỏi được rất nhiều điều bổ ích và được giao lưu với anh em cùng nghề, chung đam mê. Hơn hết, được sự công nhận của những người có chuyên môn là trọng tài quốc tế chấm thi công lắp đặt và chất lượng âm thanh trong xe…. Đi thi là được nhiều thứ”, chủ Shop độ Kim Car Audio trải lòng.

Một bộ âm thanh hay trên xe hơi không chỉ đến từ giá trị lớn mà chủ xe phải bỏ ra để lắp đặt mà còn đến từ nhiều yếu tố khác.

Theo đó, để có một hệ thống âm thanh hay là phải phù hợp với chiếc xe đang sử dụng và quan trọng là phù hợp với chủ xe.

Âm thanh xe hơi là bộ môn nghệ thuật. Ảnh Khải Phạm.

Cũng theo chia sẻ của anh Kim, khi lắp đặt, thi công dàn âm thanh xe hơi thì yếu tố an toàn đặt lên hàng đầu. Trong đó, các kết nối điện là quan trong nhất khi ngay trong cuộc thi EMMA thì giải đặt yếu tố lắp đặt hệ thống điện là điều ưu tiên hàng đầu đối với bất cứ hệ thống âm thanh nào.

“Giải âm thanh tại EMMA có chấm về giải âm thanh hay nhất (Best of Sound) thì có những xe đoạt giải có thể rất ít chi phí đầu tư (chi phí khoảng 3000 hoặc 4000 Euro). Do đó, để có bộ âm thanh tốt chất lượng thì cần rất nhiều tiền, nhưng để có bộ âm thanh hay thì còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố, trong đó giá trị tiền lớn là điều không thể ko kể tới”, anh Kim nói thêm.

Âm thanh là nghệ thuật, dàn âm thanh hay với người này, chưa chắc hay với người kia và còn phụ thuộc vào cảm nhận cũng như tâm trạng của người thưởng thức.

“Âm nhạc phù thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt âm nhạc trên xe hơi còn phụ thuộc vào cả công nghệ. Tuy nhiên, âm thanh hay còn phụ thuộc vào khẩu vị người nghe, đã đam mê thì dễ bị nghiện.

Thưởng lãm âm thanh cũng như người Hà Nội xưa thích những thứ lắng đọng, mộc mạc nhưng khiến người ta xao xuyến mãi không quên. Âm thanh cũng vậy, với mỗi chủ xe, sở hữu dàn âm thanh hay sẽ thêm yêu chiếc xe của mình hơn và muốn trải nghiệm không gian âm nhạc trên chiếc xe của mình mọi lúc, mọi nơi mỗi khi cầm lái. Nhờ âm thanh hay, việc lái xe cũng trở nên thoải mái để hành trình an toàn hơn”, chia sẻ tâm đắc của anh Kim.