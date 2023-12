Chủ động phòng chống dịch, đàn lợn, gà ở Bắc Ninh tăng trưởng mạnh

Theo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bắc Ninh, năm 2023, sản xuất chăn nuôi có nhiều thuận lợi, do không có dịch bệnh lớn xảy ra, tổng đàn gia súc, gia cầm đều tăng so với cùng kỳ năm 2022, trong đó đàn lợn ước đạt 301.000 con, tăng 34,5%; đàn gia cầm 5,9 triệu con, tăng 23,8%... Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 81.000 tấn, tăng 2%. Về cơ bản, sản lượng chăn nuôi đáp ứng đủ nhu cầu thực phẩm cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, phương thức chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực từ chăn nuôi nhỏ lẻ, tận dụng trong khu dân cư sang chăn nuôi trang trại tập trung, công nghiệp, sản xuất theo hướng hàng hoá. Tỉnh Bắc Ninh có 671 trang trại theo quy định của Luật Chăn nuôi, trong đó có 45 trang trại quy mô lớn, 118 trang trại quy mô vừa và 508 trang trại quy mô nhỏ. Cùng với đó, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 16 doanh nghiệp chăn nuôi (9 doanh nghiệp chăn nuôi lợn, 5 doanh nghiệp chăn nuôi gia cầm, 2 doanh nghiệp chăn nuôi hỗn hợp).

Nhân viên Thú y phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh tiêm vắc xin phòng bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Trong năm 2023, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sả n tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo tiêm phòng thí điểm được 1.146 liều vắc xin phòng bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: Tiến Nguyên

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh xảy ra 3 ổ bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại 3 hộ chăn nuôi, làm 645 con lợn lợn thịt mắc bệnh, chết buộc tiêu huỷ. Do các ổ bệnh dịch tả lợn Châu Phi được phát hiện sớm và dập tắt kịp thời ở phạm vi hẹp, hạn chế thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi và ngân sách Nhà nước. Ngoài ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh không xảy ra các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác trên đàn vật nuôi.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh trên các đàn vật nuôi, tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ 100% kinh phí mua vắc xin phòng các bệnh: bệnh tai xanh cho lợn đực giống, lợn nái (bao gồm cả lợn hậu bị để làm giống); bệnh dịch tả lợn cổ điển, bệnh dịch tả lợn Châu Phi cho đàn lợn; bệnh lở mồm long móng cho lợn đực giống, lợn nái (bao gồm cả lợn hậu bị để làm giống), trâu, bò, dê; bệnh Viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò; bệnh dại cho đàn chó, mèo; bệnh cúm gia cầm cho đàn gà, vịt, ngan, chim cút, bồ câu và những vật nuôi khác có mẫn cảm với bệnh cúm gia cầm. Ngoài ra, tỉnh Bắc Ninh cũng hỗ trợ 100% kinh phí mua hóa chất, xăng chạy máy phun hóa chất, công tiêm phòng, phun phòng, công cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch.

"Năm nay Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành kế hoạch khử trùng, tiêu độc trước, rồi tiêm phòng thì nó rất hiệu quả. Đây là một nguyện vọng mà các địa phương mong muốn trong nhiều năm" - ông Nguyễn Hữu Thọ nói và cho biết việc khử trùng, tiêu độc trước sẽ giúp giảm các tác nhân gây bệnh trong môi trường. Lúc đó, tiến hành tiêm phòng thì hiệu quả sẽ được nâng lên.

Nhiều trang trại chăn nuôi ở Bắc Ninh đã đầu tư hệ thống chuồng kín với hệ thống làm mát, cho ăn bằng máy giúp kiểm soát tốt bệnh dịch và tăng hiệu quả chăn nuôi. Ảnh: Khương Lực

Để nâng cao tỷ lệ tiêm phòng cho đàn vật nuôi trên địa bàn, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bắc Ninh đã thành lập 3 Tổ giám sát tiêm phòng do 3 Phó Chi cục trưởng làm Tổ trưởng. Tổ giám sát tiêm phòng này sẽ trực tiếp đi xuống các huyện, thị xã, thành phố để chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi cũng như tiến hành khử trùng, tiêu độc môi trường để bảo vệ cho đàn vật nuôi trong tỉnh an toàn trước dịch bệnh.



Từ đầu năm đến nay, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác tiêm phòng đại trà 2 vụ Xuân - Hè và Thu-Đông. Kết quả, toàn tỉnh Bắc Ninh đã tiêm phòng hơn 35 triệu liều vắc xin, trong đó tỷ lệ tiêm phòng vắc xin cho đàn lợn, đàn gia cầm đều đạt trên 90%. Riêng vắc xin dịch tả lợn Châu Phi, Chi cục đã chỉ đạo tiêm phòng thí điểm được 1.146 liều.

Trong năm 2023, tỉnh Bắc Ninh cũng tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các "Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường", đợt 1 từ ngày 1/3 - 31/3/2023 và đợt 2 từ ngày 15/9 - 15/10/2023. Đồng thời, trực tiếp hướng dẫn vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại vùng có ổ dịch, vùng bị dịch uy hiếp và vùng đệm.

Kết quả, toàn tỉnh Bắc Ninh đã huy động được hơn 200.000 lượt người tham gia; sử dụng trên 70.000 lít hoá chất, 2.500 tấn vôi bột; khử trùng, tiêu độc được trên 125 triệu m2 chuồng trại, đường làng, ngõ xóm, khu vực có nguy cơ cao; vệ sinh thu dọn được hàng trăm tấn rác thải đốt, ủ và chôn huỷ.

Việc xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật, cũng luôn được Bắc Ninh quan tâm triển khai thực hiện. Trong năm, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành thẩm định và cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật cho 3 cơ sở chăn nuôi lợn. Tổng số cơ sở an toàn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh hiện nay là 17 cơ sở (12 cơ sở chăn nuôi lợn và 05 cơ sở chăn nuôi gia cầm).