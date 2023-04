Nông dân Bắc Ninh hưởng ứng tuần lễ nước sạch vệ sinh môi trường, phát động “Làm sạch đồng ruộng”

Ngày 27/4 vừa qua, tại xã Ngũ Thái, thị xã Thuận Thành, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng tuần lễ nước sạch vệ sinh môi trường, phát động phong trào "Làm sạch đồng ruộng" chung tay bảo vệ môi trường năm 2023.



Dự buổi lễ có Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh, đại diện Thường trực Thị ủy Thuận Thành; đại diện một số sở, ngành; Hội Nông dân các huyện, TX, TP; và hơn 100 hội viên nông dân trên địa bàn.

Ông Đào Duy Hữu – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh phát động buổi lễ

Với chủ đề "Nước an toàn và đầy đủ cho mọi người", Tuần lễ được triển khai từ nay cho đến ngày 6/5/2023, nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia của người dân và chính quyền địa phương trong việc cùng thúc đẩy thực hiện cấp nước an toàn, đảm bảo an ninh nguồn nước, vệ sinh môi trường và thực hành tốt vệ sinh cá nhân để hướng tới bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.



Cán bộ, hội viên nông dân Bắc Ninh cùng tham gia diễu hành tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ nước sạch vệ sinh môi trường

Hưởng ứng sự kiện này, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh sẽ tổ chức các chiến dịch truyền thông trực tuyến trên môi trường mạng nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh. Triển khai sâu rộng phong trào làm sạch ruộng đồng trong toàn thể hội viên nông dân.

Cán bộ, hội viên nông dân Bắc Ninh tham gia trồng Hàng cây nông dân

Phát biểu hưởng ứng tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Viết Huy – Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Thuận Thành khẳng định: "Hội Nông dân các cấp từ thị xã đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân đối với công tác bảo vệ môi trường; đăng ký triển khai thực hiện các việc làm cụ thể, thiết thực tham gia bảo vệ môi trường; giữ gìn và bảo vệ tài nguyên nước, sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguồn nước.

Mỗi cán bộ, hội viên, nông dân tự tay trồng tối thiểu một cây xanh và lan tỏa phong trào trồng, chăm sóc Hàng cây nông dân góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025" của Thủ tướng Chính phủ. Tích cực tham gia phong trào làm sạch đồng ruộng, đường làng ngõ xóm; "nói không với rác thải nhựa"; không đốt rơm rạ sau thu hoạch…"

Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tặng tờ rơi tuyên truyền cho Hội Nông dân các huyện, TX, TP

Tại lễ phát động Hội Nông dân tỉnh đã trao 13.000 tờ rơi và 130 đĩa CD tuyên truyền nước sạch vệ sinh môi trường cho Hội Nông dân 8 huyện, thị xã, thành phố.



Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức trao tặng 10 suất quà cho hội viên, nông dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ngũ Thái.

Đông đảo hội viên nông dân tham gia lao động quét dọn các tuyến đường

Sau lễ phát động, các đại biểu cùng tham gia diễu hành tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ; tham gia trồng cây, dọn dẹp vệ sinh môi trường; thu gom rác thải, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật và vệ sinh môi trường tại mốt số tuyến đường, kênh mương trên địa bàn.