Chữ ký của Phó TGĐ VEC Nguyễn Mạnh Hùng liên quan tới gói thầu nào của dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi?

Quá trình điều tra vụ án, ngày 05/10/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét đối với bị can Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty VEC, nguyên Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 224 – Bộ luật Hình sự năm 2015.



Bị can Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty VEC.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, với vai trò là Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), vào ngày 26/1/2018, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã ký văn bản chấp thuận thầu phụ gói thầu A5 – dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Khi đó, VEC có nhận được văn bản số 49/BQL.ĐNQN-QLTCMB ngày 15/1/2018 của Ban QLDA Đà nẵng – Quảng Ngãi về việc trình phê duyệt nhà thầu phụ thi công hạng mục OP27, VD14 và cống thoát nước thuộc gói thầu A5 dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Trong đó, có bổ sung báo cáo kiểm toán tài chính đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán định giá và tư vấn tài chính Việt Nam (Facom) thực hiện cho các năm 2015, 2016 của Công ty CPXD và TMĐT An phú cùng với đánh giá năng lực thi công thực tế trong thời gian kiểm tra đánh giá của Ban QLDA Đà nẵng – Quảng Ngãi về Liên danh An Phú – Xí nghiệp cầu 17 là đủ năng lực để triển khai thi công.

Do đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã ký văn bản chấp thuận Liên danh An Phú – Xí nghiệp cầu 17 là nhà thầu phụ gói thầu A5 với các hạng mục: Thi công toàn bộ cầu OP27 và VD14, không bao gồm hạng mục móng mặt đường hai đầu cầu và trên cầu; Thi công cống hộp thoát nước... Gói thầu thụ này có giá trị dự kiến là 53,48 tỷ đồng không bao gồm VAT.

Gói thấu A5 này, cũng đã từng dính tới nhiều "lùm xùm" gây xôn xao dự luận một thời gian dài về việc chia nhỏ các gói thầu để bán lại cho các nhà thầu phụ. Gói thầu A5 sau khi được nghiệm thu hoàn thành cũng đã bộc lộ nhiều khuyết điểm về chất lượng công trình.

Ngoài ra, ông Nguyễn Mạnh Hùng Phó Tổng Giám đốc VEC với tư cách là đại diện Chủ đầu tư cũng đã tiến hành nghiệm thu gói thầu số 1 đoạn Jica dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Cụ thể, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã cùng với ông Đỗ Ngọc Ân – Phó Giám đốc Ban QLDA cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi; Ông Cao Hùng Đông đại diện nhà thầu liên danh Cienco5 và ông Takan Inami đại diện tư vấn giám sát Liên danh OCG-KEI-SME đã cùng nhau ký vào biên bản nghiệm thu gói thầu số 1 đoạn Jica dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi...

Mặc dù, công trình dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi vừa mới đi vào khai thác đã bị hư hỏng xuống cấp ở nhiều vị trí đã được các cơ quan chức năng chỉ ra, tuy nhiên, tại biên bản nghiệm thu này lại khẳng định không có tồn tại, khai thác bình thường.

Đánh giá về chất lượng công trình xây dựng ông Nguyễn Mạnh Hùng cùng các bên xác định các hạng mục công trình xây dựng gói thầu này được thi công phù hợp với hồ sơ thiết kế BVTC được duyệt, tuân thủ các tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật của dự án và đảm bảo yêu cầu về chất lượng. Đặc biệt, các sai số so với tiêu chuẩn chỉ dẫn kỹ thuật nằm trong phạm vi cho phép.

Biên bản nghiệm thu này kết luận: Các bên thống nhất nghiệm thu và bàn giao đưa vào khai thác sử dụng các hạng mục công trình gói thầu số 1 đoạn Jica dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Đối với các tồn tại, yêu cầu nhà thầu khắc phục theo kết luận trong phụ lục kiểm tra hiện trường.