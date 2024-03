Chủ quán nói gì về nhóm người sử dụng trang phục giống thanh niên xung phong ở quán Karaoke Paris Club Linh Đàm?

Như Dân Việt đã đưa tin, trước đó trên mạng xã hội Facebook và TikTok lan truyền video một nhóm người trong trang phục giống thanh niên xung phong vào quán karaoke. Quan sát video, nhóm này khoảng 10 người, bước vào quán karaoke, rồi đi ngang qua và bắt tay các nữ nhân viên của quán hát trong trang phục "mát mẻ". Sau đó, video xuất hiện hình ảnh bên trong phòng hát, nhóm người này nhảy múa trên nền nhạc sôi động.

Cuối video là cảnh nhóm người này chào tiễn biệt một nhóm phụ nữ, cảnh quay trước cửa quán karaoke Paris Club Linh Đàm cơ sở 2, chung cư HUD2 Twin Towers, Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, thuộc quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Trao đổi với Dân Việt, chủ quán Karaoke Paris Club Linh Đàm xác nhận đây là clip của nhân viên quán. Quán karaoke có nhiều nhân viên làm việc ở độ tuổi trẻ. Trong thời gian vừa qua có 4 bạn nhân viên được gọi đi khám nghĩa vụ quân sự. Trong số các bạn nhân viên nêu trên, có 2 nhân viên đủ điều kiện đi nhập ngũ.

Sau đó, nhóm các bạn trẻ có đi thuê trang phục biểu diễn gần giống với trang phục của thanh niên xung phong và tổ chức liên hoan tại quán Karaoke Paris Club Linh Đàm.

"Đây không phải là trang phục thanh niên xung phong hay trang phục của bộ đội gì cả. Ngày hôm qua, công an quận Hoàng Mai cũng đã xuống xác minh và làm rõ việc này. Tôi cũng đã giải thích rõ ràng với công an và bên quân đội. Họ cũng xác minh đây là trang phục biểu diễn, có đầy đủ hóa đơn thuê trang phục này", đại diện quán Karaoke Paris Club Linh Đàm nói.

Hình ảnh nhóm thanh niên mặc trang phục giống trang phục thanh niên xung phong tại quán karaoke. Ảnh cắt từ clip.

Theo chủ quán, trong buổi liên hoan, các bạn nhân viên có quay lại clip và đăng trên trang cá nhân của họ. Clip được quay vào tháng 2/2024.

Về clip đăng tải trên TikTok cá nhân của nhân viên, nhưng sau đó lại được đăng lại trên kênh TikTok có tên của quán là Karaoke Paris Club Linh Đàm, theo chủ quán, hiện nay, quán có nhiều cộng tác viên thường xuyên giới thiệu khách đến sử dụng dịch vụ và hưởng phần trăm dịch vụ khách sử dụng. Trong quá trình tìm kiếm khách, cộng tác viên đã tự ý lấy các clip nêu trên quảng bá, giới thiệu khách, tăng tương tác.

"Bởi vậy, đây không phải là clip quán karaoke đăng lên. Chúng tôi không đăng nội dung này lên mạng xã hội. Quán của chúng tôi được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động, có đầy đủ giấy phép về an toàn, phòng cháy chữa cháy", vị chủ quán khẳng định.

Liên quan đến nội dung trên, lãnh đạo Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội cho biết thêm, Thanh tra sở đang phối hợp với Phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội, cùng với Công an quận Hoàng Mai xác minh làm rõ sự việc trên.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.