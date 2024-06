Chủ tịch Agribank: Hàng nghìn tỷ đồng rơi vào nợ xấu nếu không có bảo hiểm

Ngày 31/5/2024, Bảo hiểm Agribank tổ chức Lễ tổng kết chương trình thi đua "ABIC cùng Agribank - Chung sức thành công".



Tới dự Hội nghị về phía Agribank có đồng chí Phạm Đức Ấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên cùng các đồng chí trong Hội đồng Thành viên, Ban Điều hành, Ban, Trung tâm tại TSC cùng hơn 600 đại biểu đến từ các Tổng đại lý Agribank trong toàn hệ thống. Về phía Bảo hiểm Agribank có đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Tổng giám đốc cùng các đồng chí trong Ban lãnh đạo, Ban kiểm soát.



Đồng chí Phạm Đức Ấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank phát biểu tại sự kiện.

Bảo hiểm Agribank cùng Agribank chung bước phát triển Bancassurance

Sau ảnh hưởng của Đại dịch Covid 19, năm 2023 tiếp tục là một năm khó khăn của nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng bởi nhiều biến động chính trị thế giới, lạm phát vẫn ở mức tăng cao.

Đặc biệt, năm 2023, thị trường bảo hiểm hứng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi khủng hoảng niềm tin từ khách hàng.

Cùng với đó, là sự kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, truyền thông thường xuyên thông tin về sai phạm của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ triển khai qua kênh Bancassurance. Từ đó, ảnh hưởng lớn đến hoạt động tư vấn và cấp đơn bảo hiểm.

Ngoài ra, Luật Kinh doanh bảo hiểm có hiệu lực từ 1/1/2023 cùng việc cơ quan nhà nước chưa ban hành Nghị định, thông tư hướng dẫn Luật đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của thị trường bảo hiểm nói chung và Kênh Bancassurance của Agribank nói riêng.

Trước những khó khăn đó, Agribank và Bảo hiểm Agribank đã chung sức, chung lòng, chủ động thực hiện các giải pháp đồng bộ và thống nhất để phát triển hoạt động kinh doanh kênh Bancassurance như: đào tạo đại lý viên, cải tiến quy trình bồi thường, các hội nghị tọa đàm về công tác phát triển sản phẩm dịch vụ giữa Lãnh đạo các chi nhánh Agribank và Bảo hiểm Agribank, nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới (bảo an tài khoản, bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm số).

Bên cạnh đó, Agribank và Bảo hiểm Agribank cùng nỗ lực thực hiện các hoạt động truyền thông, tuyên truyền để các cấp chính quyền và người dân có hiểu biết đúng đắn về sản phẩm bảo hiểm và hoạt động của kênh Bancassurance.

Việc kiên định phát triển mô hình kênh phân phối cùng các hoạt động thích ứng kịp thời với nền kinh tế mới, đã giúp Kênh Bancassurance từng bước vượt qua thách thức và đạt dược những kết quả rất đỗi tự hào.

Điểm sáng nổi bật của năm 2023 chính là sự kiện: Agribank và Bảo hiểm Agribank ký kết thành công thỏa thuận hợp tác toàn diện nhằm cụ thể hóa chương trình hợp tác, nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy tốt nhất tiềm năng và thế mạnh của hệ sinh thái Agribank, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, gia tăng tiện ích cho khách hàng, cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh của thương hiệu Agibank trên thị trường.

Để triển khai thỏa thuận hợp tác toàn diện, Hai bên đã ký Hợp đồng tổng đại lý tập trung thống nhất quy trình hợp tác phát triển kênh Bancassurance từ Trung ương đến Chi nhánh nhằm bảo vệ dòng vốn tín dụng, bảo vệ tệp khách hàng của Agribank, giảm thiểu nợ xấu phát sinh, tăng quyền lợi phúc lợi cho cán bộ Agribank thông qua chương trình thi đua, giải thưởng, tăng nguồn thu cho Agribank. Qua đó phát huy tốt nhất tiềm năng và thế mạnh của hệ sinh thái Ngân hàng - Bảo hiểm.

Với tinh thần chung sức đồng hành cùng vượt qua khó khăn thách thức, Bảo hiểm Agribank đã phối hợp với các Ban chuyên môn tại Trụ sở chính và Chi nhánh Agribank phát động chương trình thi đua "ABIC cùng Agribank - Chung sức thành công" nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập Agribank.

Để đạt được kết quả cao trong chương trình thi đua, các chi nhánh của Agribank đã phối hợp với Bảo hiểm Agribank nỗ lực triển khai khai thác các sản phẩm bảo hiểm gắn với hoạt động tín dụng, xác định phát triển sản phẩm dịch vụ bảo hiểm là nhiệm vụ quan trọng, hình thành thói quen bán chéo sản phẩm cho cán bộ trong hoạt động của Ngân hàng.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm Agribank tiếp tục triển khai các chương trình thi đua ngắn hạn, gắn với từng sản phẩm mũi nhọn như: Thi đua khai thác sản phẩm bảo hiểm bảo an tài khoản, bảo an tín dụng và bảo an chủ thẻ, chương trình thúc đẩy thi đua Quý III. Đồng thời, triển khai các chương trình khuyến mại dành cho khách hàng tham gia bảo hiểm qua kênh Bancassurance.

Bảo hiểm Agribank hiện cung cấp sản phẩm bảo hiểm đến gần 03 triệu khách hàng là cá nhân và tổ chức sử dụng dịch vụ của Agribank. Trong đó riêng sản phẩm Bảo an tín dụng có gần 2 triệu khách hàng tham gia, tương ứng tỷ lệ khách hàng hộ sản xuất và cá nhân tham gia bảo hiểm đạt 59,9%, tỷ lệ dư nợ được bảo hiểm đạt 18,2%. Năm 2023, hơn 11.000 khách hàng đã được Bảo hiểm Agribank chi trả quyền lợi bảo hiểm với số tiền bồi thường tương ứng là 509 tỷ đồng. Lũy kết từ năm 2007-2023 số tiền bồi thường lên đến gần 6.000 tỷ đồng.

Vinh danh các tổng đại lý có thành tích xuất sắc

Phát biểu tại Lễ tổng kết Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank Phạm Đức Ấn nhấn mạnh, thời gian qua hợp tác giữa Agribank và Bảo hiểm Agribank đã phát huy tốt nhất tiềm năng và thế mạnh của hệ sinh thái Agribank, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, gia tăng tiện ích cho khách hàng, cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh của thương hiệu Agibank trên thị trường. Con số gần 6.000 tỷ đồng Bảo hiểm Agribank đã chi trả cho người vay vốn, cho thấy vai trò vô cùng to lớn của Bảo hiểm Agribank.



"Nếu không có bảo hiểm thì sẽ có hàng nghìn tỷ đồng rơi vào nợ xấu và nếu chúng ta phải xử lý tài sản của người dân nghèo thì sẽ làm người nông dân khó khăn thêm. Có bảo hiểm, ngân hàng bớt đi nợ xấu, người dân có thêm một lá chắn tài chính để bảo vệ đảm bảo hỗ trợ về mặt tài chính khi gặp rủi ro. Đây là một việc làm hết sức nhân văn", ông Phạm Đức Ấn nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo hiểm Agribank.

Đáp từ tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Hội đồng thành viên, Ban Điều hành, Văn phòng đại diện cùng sự hỗ trợ, chia sẻ hợp tác của các Ban, Trung tâm tại Trụ sở chính và các Chi nhánh trong hệ thống Agribank để thúc đẩy kênh Bancassurance tương xứng với tầm vóc và vị thế của Agribank, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Agribank và Bảo hiểm Agribank.

Tại Hội nghị Bảo hiểm Agribank đã trao thưởng, vinh danh cho các tổng đại lý với cơ cấu giải thưởng gồm 10 nhóm giải được chia theo 03 khu vực thi đua. Đặc biệt, Hội nghị đã trao giải toàn diện cho các tổng đại lý: Agribank Sơn La, Thanh Hóa, Tây Ninh là những đơn vị xuất sắc hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đề ra. Tổng cộng, có hơn 2.000 giải được trao thưởng, vinh danh tại sự kiện.

Một số hình ảnh trao thưởng, vinh danh tại sự kiện: