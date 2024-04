Bảo hiểm Agribank Kiên Giang chi trả gần 700 triệu đồng cho 3 khách hàng

Bảo hiểm Bảo an tín dụng là sản phẩm bảo hiểm tự nguyện dành cho khách hàng vay vốn tại Agribank. Khi không may xảy ra tai nạn hoặc bệnh tật ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe người vay vốn, trong phạm vi bảo hiểm. Bảo hiểm Agribank sẽ chi trả lại cho khách hàng Agribank số tiền tương ứng với số tiền khách hàng tham gia bảo hiểm, mức tham gia bảo hiểm Bảo an tín dụng tối đa hiện nay là 500 triệu đồng/khách hàng.