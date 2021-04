Chủ tịch Hà Nội giao công an điều tra vụ nữ công nhân môi trường bị sát hại dã man trong đêm

Tối 5/4, Văn phòng UBND TP.Hà Nội phát đi thông báo của Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh chỉ đạo xử lý vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại quận Cầu Giấy.

Văn phòng UBND TP.Hà Nội cho biết, đêm ngày 4/4, tại khu vực phường Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội), nữ công nhân môi trường đô thị bị một nam thanh niên bất ngờ dùng gạch tấn công, gây nạn và tử vong sau đó.

Hiện trường vụ việc.

"Về việc này, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh chỉ đạo: Giao Công an TP.Hà Nội "khẩn trương điều tra và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật". Sở LĐTBXH Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND quận Cầu Giấy và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Trước đó, khoảng 21h tối 4/4, Công an quận Cầu Giấy nhận được tin báo chị V.T.H (SN 1978, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội, là nhân viên Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên) đang đẩy xe chở rác trên đường Cầu Giấy hướng về đường Xuân Thủy - khi đến khu vực trước cửa Tòa nhà Discovery Complex (302 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bất ngờ bị một nam thanh niên dùng gạch đập nhiều lần vào đầu gây tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an quận Cầu Giấy đã phong toả hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 viên gạch là tang vật gây án. Chị H. tử vong do đa chấn thương tại vùng đầu. Hung thủ được xác định là Lê Như Toàn (SN 1991, trú tại Tam Điệp, Ninh Bình).

Quá trình đấu tranh với Lê Như Toàn, cơ quan công an xác định Toàn và chị H. không có mâu thuẫn cá nhân, đối tượng nảy sinh ý định giết người bột phát và chị H. đã vô tình trở thành nạn nhân.

Qua việc rà soát nhân thân của Lê Như Toàn, cơ quan điều tra cũng làm rõ đối tượng là người không có nghề nghiệp ổn định, bản thân Lê Như Toàn có tiền sử bệnh tâm thần.