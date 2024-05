Chủ tịch Hà Nội sẽ đối thoại với công nhân vào ngày mai 23/5

Theo Cổng giao tiếp điện tử TP Hà Nội, nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp với UBND Thành phố tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND Thành phố với công nhân lao động Thủ đô.



Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước tại địa phương đối với đoàn viên, người lao động; kết quả giải quyết các kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, người lao động với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tại các cuộc tiếp xúc, đối thoại trước (nếu có).

Đồng thời, đánh giá khái quát tình hình đời sống, việc làm, quan hệ lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt là tại các khu công nghiệp và chế xuất, các cụm công nghiệp.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND Thành phố sẽ trực tiếp lắng nghe ý kiến của công nhân lao động về các vấn đề như: Nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, chăm sóc sức khỏe, y tế, bảo hiểm xã hội, an toàn thực phẩm, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề, trật tự, an ninh, an toàn xã hội…

Đồng thời, kết luận, chỉ đạo giải quyết đối với những phản ánh, kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, người lao động.

Bên cạnh đó, thông qua việc tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND Thành phố với đoàn viên, người lao động tiếp tục khẳng định sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, các cấp, các ngành đối với tổ chức Công đoàn và đội ngũ đoàn viên, người lao động trên địa bàn thành phố…