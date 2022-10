Chỉ thị nêu rõ, cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, mọi tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện; kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp bảo đảm đúng, đủ số lượng theo quy định và tổ chức hoạt động có hiệu quả; các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp theo chức năng nhiệm vụ, nâng cao vai trò trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện công tác tuyển quân.



Thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2022.

Các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sâu, rộng trong nhân dân trên địa bàn thành phố, chú trọng đối tượng là công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa chính trị, tầm quan trọng của công tác tuyển quân cho tất cả các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan; phát huy truyền thống dân tộc, truyền thống Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Các sở, ban, ngành phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên bằng nhiều hình thức, biện pháp đa dạng, phong phú, phù hợp với từng địa phương để tạo phong trào quần chúng sôi nổi, đồng thời, cổ vũ, khích lệ, động viên thanh niên hăng hái nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (cơ quan Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố) chủ trì phối hợp với Công an thành phố, các sở, ngành và cơ quan liên quan tham mưu với UBND thành phố chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tuyển quân năm 2023 đúng Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân và các nghị định, thông tư, hướng dẫn.

Công an Thành phố phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ nhiệm vụ tuyển chọn công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đúng quy định, bảo đảm chỉ tiêu được giao; chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức đối với công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Sở Y tế chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai về tiêu chuẩn sức khỏe công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, hướng dẫn các địa phương công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác trong suốt quá trình thực hiện công tác tuyển quân.

Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn văn hóa của công dân nhập ngũ.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện của cấp mình, hướng dẫn cơ sở thực hiện đúng các bước trong quy trình tuyển quân, đúng Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, hoàn thành chỉ tiêu được giao, đạt hiệu quả, chất lượng cao; tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023 bảo đảm trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm, bảo đảm thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác theo quy định.