Chủ tịch Hà Nội yêu cầu giáo viên tuyệt đối không được ép buộc học sinh lựa chọn nguyện vọng

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND (ngày 27/4) về việc tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2022-2023 trên địa bàn Hà Nội.

Không để tình trạng trường học vượt chỉ tiêu vì tuyển sinh trái tuyến

Trong đó, Chỉ thị yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã huy động cả hệ thống chính trị tham gia lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, thực hiện thi, tuyển sinh năm 2022

"Tuyệt đối không để tình trạng có cơ sở giáo dục tuyển sinh vượt chỉ tiêu do tuyển sinh trái tuyến, gây bức xúc cho người dân và dư luận xã hội", Chỉ thị nêu rõ.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh. Ảnh: Thành An

Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục đáp ứng đầy đủ chỗ học cho học sinh, không để xảy ra hiện tượng quá tải ở các trường, quy mô đúng quy định đáp ứng nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn quốc gia để khắc phục những hạn chế, tồn tại của những năm học trước, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh;

Đồng thời, tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh/lớp; tăng số học sinh được học 2 buổi/ngày...

Không để xảy ra hiện tượng giáo viên ép buộc học sinh lựa chọn nguyện vọng

Trong Chỉ thị, lãnh đạo Hà Nội cũng nhấn mạnh việc cần thực hiện nghiêm việc công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo; tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, bảo đảm chính xác, công bằng, khách quan, hướng dẫn tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng, công khai tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; không tổ chức thi vào lớp 1.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh trong buổi thị sát tại một trường học trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: P.K

Sở GDĐT Hà Nội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng, triển khai, hướng dẫn kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2022-2023 linh hoạt, bảo đảm quyền lợi của học sinh.

Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức kỳ thi và tuyển sinh; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn các địa điểm tổ chức thi và tuyển sinh trên địa bàn thành phố; chú trọng công tác tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi.

Sở GDĐT phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức kỳ thi và tuyển sinh, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thí sinh, cán bộ và những người tham gia tổ chức kỳ thi và tuyển sinh.

UBND TP.Hà Nội cũng đề nghị Công an thành phố chỉ đạo công an trên địa bàn chủ động phối hợp với các cơ sở giáo dục trong công tác tuyển sinh; có phương án quản lý nhân khẩu, hộ khẩu hợp lý, thống nhất; bảo đảm an ninh cho các kỳ thi và tuyển sinh.

UBND các quận, huyện, thị xã được yêu cầu tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện tốt công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; tăng cường hơn nữa công tác tư vấn hướng nghiệp đến phụ huynh, học sinh để giúp các bậc phụ huynh nhận thức rõ, đúng đắn hơn việc học tập và cơ hội học tập, làm việc, giúp học sinh tự đánh giá đúng khả năng học tập của mình, phụ huynh và học sinh xem xét hoàn cảnh thực tế của gia đình để tự lựa chọn hướng đi phù hợp

"Tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng giáo viên ép buộc học sinh lựa chọn nguyện vọng học tiếp ở bậc học cao hơn", Chỉ thị nêu rõ.