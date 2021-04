Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Thanh tra vào cuộc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử

Chiều 28/4, phát biểu kết luận hội nghị giao ban công tác tháng 4/2021 của UBND TP.Hà Nội, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh lưu ý, trước diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, đòi hỏi toàn hệ thống chính trị, nòng cốt là các cơ quan quản lý trực tiếp các ngành, lĩnh vực cần tập trung trí tuệ, phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, quyết liệt phòng dịch trên mọi phương diện.



Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì hội nghị chiều 28/4.

Cùng đó, song song với các nhiệm vụ tăng tốc phát triển kinh tế, đón đầu cơ hội đầu tư từ các đối tác quan trọng của TP, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu tăng trưởng TP năm 2021; gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước và Thủ đô.

"Trong đó nhiệm vụ quan trọng nhất trong tháng 5 là phục vụ tốt nhất, thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026….", ông Chu Ngọc Anh nói.

Nêu việc số vụ khiếu nại, tố cáo trong tháng 4/2021 giảm 1,4% so với tháng 3 nhưng số đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh các cơ quan hành chính TP tiếp nhận trong tháng 4/2021 tăng hơn 30%... Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Thanh tra TP chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả hoạt động của Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử của TP liên quan đến hoạt động bầu cử.

"Kiểm tra xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài, phức tạp đặc biệt là các vụ việc diện Ban Chỉ đạo 15 của Thành ủy theo dõi đảm bảo không phát sinh thành điểm nóng", Chủ tịch Hà Nội nói và yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phát huy vai trò người đứng đầu chỉ đạo sâu sát, quyết liệt hơn nữa, trong đó phân công rõ trách nhiệm các đơn vị, cá nhân liên quan giải quyết triệt để các vụ việc còn chậm.

Đề cập đến dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tất cả các đơn vị phải thắt chặt công tác phòng dịch Covid-19, nâng mức cảnh báo nguy cơ lên mức độ cao, sẵn sàng kịch bản ứng phó với mọi tình huống.

"TP kêu gọi toàn cấp, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã quán triệt cao nhất tinh thần phòng chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay. Bởi vì, nếu chủ động phòng ngừa, kiểm soát tốt dịch bệnh thì Hà Nội mới có thể thực hiện được các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, và các nhiệm vụ chính trị được giao trên địa bàn", Chủ tịch Hà Nội lưu ý.

Ông Chu Ngọc Anh cũng nhắc nhở: "Song song với các biện pháp thắt chặt đảm bảo an toàn dịch bệnh, cần tốc lực hơn nữa để triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững trong quý II và các tháng cuối năm 2021, tập trung một số nhiệm vụ: thu, chi ngân sách nhà nước; Kế hoạch đầu tư công năm 2021...".

Liên quan đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, người đứng đầu chính quyền Hà Nội yêu cầu Sở GTVT thực hiện nghiêm các chỉ đạo của TP; Công an thành phố chỉ đạo, tăng cường tuần tra, kiểm soát, huy động lực lượng bảo vệ an an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các điểm công cộng đông người trên địa bàn TP.

UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện chỉ đạo tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn theo tiêu chí đường phố, ngõ xóm sạch, đẹp, không tồn đọng rác thải.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn đảm bảo kiểm tra các phương tiện vận chuyển rác thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển đúng tải trọng, không để rơi vãi rác, rò rỉ nước rác trong quá trình vận chuyển.

Công an Thành phố, Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông tăng cường các chốt kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.