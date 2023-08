Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn: Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đã thực hiện tốt phong trào nông dân sản xuất giỏi

Dự khai mạc có đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Đoàn Minh Huấn- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình; đồng chí Bùi Thị Thơm- Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Nông thôn Ninh Bình có rất nhiều đổi thay

Báo cáo tại Đại hội của Hội Nông dân tỉnh Nình Bình nêu rõ, sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng; nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta có bước phát triển toàn diện và vượt bậc. Nông nghiệp tiếp tục khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng, là lợi thế quốc gia, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, trở thành trụ đỡ của nền kinh tế,…

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Vũ Thượng

Nông dân là lực lượng đông đảo trong xã hội, chiếm hơn 1/3 dân số cả nước. Giai cấp nông dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, đã phát huy tốt hơn vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới. Nông thôn có nhiều thay đổi rõ rệt, khá toàn diện, thể hiện rõ vai trò là địa bàn chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội Nông dân Việt Nam với vai trò, vị trí là đoàn thể chính trị - xã hội của giai cấp nông dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, trong thời gian qua đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu tập hợp, vận động, hỗ trợ nông dân trong tình hình mới.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 20232028. Ảnh: Vũ Thượng

Qua đó, xây dựng giai cấp nông dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta.

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn khẳng định, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, sự quan tâm, tạo điều kiện của HĐND - UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đã đoàn kết, thống nhất, tập trung chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân và đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Cụ thể, nội dung, phương thức hoạt động của Hội tiếp tục được đổi mới; tổ chức Hội được củng cố ngày càng vững mạnh; Các chương trình, hoạt động của Hội ngày càng thiết thực và hướng mạnh về cơ sở, hỗ trợ cơ sở, hỗ trợ nông dân.

Trong nhiệm kỳ, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh Ninh Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng thông qua nhiều hình thức đa dạng, hấp dẫn. Tổ chức bộ máy, cán bộ Hội các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, chất lượng cán bộ Hội, chất lượng hội viên được nâng lên.

Toàn tỉnh Ninh Bình thành lập được 19 Chi hội nghề nghiệp, 267 tổ hội nghề nghiệp, tiêu biểu như: Chi Hội nghề nghiệp Du lịch cộng đồng phát triển bền vững xã Ninh Hải (huyện Hoa Lư), Chi Hội nghề nghiệp nuôi cá nước ngọt trong ao xã Văn Phong (huyện Nho Quan), tổ Hội nghề nghiệp chế tác đá mỹ nghệ xã Ninh Vân đã thu hút đông đảo nông dân tham gia tổ chức Hội.

Ngày càng nhiều mô hình hay

Ông Lương Quốc Đoàn cũng nhấn mạnh: "Hội Nông dân các cấp tỉnh Ninh Bình đã triển khai tốt các phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu bền vững", "Nông dân nói không với thực phẩm bẩn", "Xây dựng Nông thôn mới"… Các cấp Hội phối kết hợp với các ngành tổ chức 8.492 buổi chuyển giao KHKT cho hội viên, nông dân với nội dung thiết thực như: Kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nuôi trồng thuỷ sản, chuyển đổi số...

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2018 diễn ra trong 2 ngày từ 13-14/8. Ảnh: Vũ Thượng

Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình, điển hình trên các lĩnh vực, những mô hình nông dân tiêu biểu sản xuất theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường tiêu biểu như: Mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao của ông Lê Ngọc Quyết (Thị trấn Bình Minh - Kim Sơn), mô hình trồng rau an toàn của ông Tống Viết Vinh và các hộ nông dân Hợp tác xã trồng rau an toàn xã Mai Sơn (Yên Mô),..

Bên cạnh những thành tích nổi bật trên, Hội nông dân tỉnh Ninh Bình tích cực tham gia các hoạt động với Trung ương Hội. Tiêu biểu là việc góp ý xây dựng các Đề án, Chương trình, Nghị quyết của BCH, BTV TWH, tích cực góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Luật HTX (sửa đổi).

Với những kết quả đó, Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình được Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá, xếp loại đơn vị vững mạnh xuất sắc trong nhiều năm, được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Cờ đơn vị xuất sắc của Trung ương Hội, đặc biệt được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì và nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành tặng Bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam", danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc".

Khắc phục hạn chế để đón thành tựu mới

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cũng chỉ rõ: Vui mừng với thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, chúng ta cũng nghiêm túc nhận thấy còn một số tồn tại, hạn chế, những khó khăn của công tác Hội và phong trào nông dân, đó là: Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và các vấn đề khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn sản xuất, đời sống của hội viên, nông dân có lúc, có nơi chưa kịp thời.

Sinh hoạt chi hội ở một số nơi chưa kịp thời đổi mới theo nhu cầu, nguyện vọng của hội viên nông dân vì vậy chưa thu hút, tập hợp đông đảo hội viên nông dân tham gia sinh hoạt.

Công tác tham mưu của một số cấp Hội có lúc, có nơi chưa tích cực, chưa sát với tình hình thực tế của địa phương và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên nông dân.

Các đại biểu phát biểu tham luận phiên thứ nhất (ngày 13/8). Ảnh: Vũ Thượng

Một số cơ sở Hội, việc thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên đạt hiệu quả chưa cao..



Tôi đề nghị Đại hội dành thời gian thảo luận, tìm ra nguyên nhân và bàn giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua.

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh: Dự báo 5 năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến khó lường, cạnh tranh chiến lược, xung đột cục bộ, tranh chấp thương mại tác động mạnh đến chuỗi sản xuất và phân phối toàn cầu, nhưng hòa bình, hợp tác vẫn là xu thế chủ đạo.

Đại biểu tham dự Đại hội sử dụng điện thoại quét mã QR để xem văn bản. Ảnh: Vũ Thượng

Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách ưu tiên phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng cơ cấu lại nông nghiệp, chuyển đổi sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ; gắn công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn với quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số.

Tuy nhiên, một số vấn đề xã hội tác động đến nông nghiệp, nông dân cần được quan tâm giải quyết, như: Tình trạng thiếu việc làm, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, khó lường;…

Do tác động của đô thị hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nông dân sẽ ngày càng giảm đi về số lượng. Tình hình trên sẽ tạo ra cả những thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn, giai cấp nông dân và tổ chức Hội trong thời gian tới, đòi hỏi Hội Nông dân các cấp trong tỉnh phải vươn lên ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại Đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tặng cờ thi đua và bằng khen cho 4 tập thể; Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phát triển công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ qua.