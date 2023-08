Ngày 10/8, cửa hàng Nông sản an toàn Bắc Tuyn địa chỉ thôn Trinh Nữ 1 (xã Yên Hòa, huyện Yên Mô) đã tổ chức khai trương. Tại cửa hàng này chủ yếu bày bán các sản phẩm nông sản có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, các sản phẩm Ocop.

Cửa hàng Nông sản an toàn Bắc Tuyn địa chỉ thôn Trinh Nữ 1 (xã Yên Hòa, huyện Yên Mô). Ảnh: HND

Chủ cửa hàng Nông sản an toàn Bắc Tuyn cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định đã ký kết với tổ chức Hội như: Cung cấp đến khách hàng các sản có xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, các sản phẩm thân thiện với môi trường, an toàn với sức khỏe người tiêu dùng...

Được biết, cửa hàng Nông sản an toàn Bắc Tuyn là cửa hàng nông sản an toàn thứ 5 trên địa bàn huyện Yên Mô và là cửa hàng thứ 44 của tỉnh Ninh Bình được thành lập và đi vào hoạt động.

Ông Đinh Hồng Thái-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình (thứ 5 trái qua) chụp ảnh cùng hội viên nông dân xã Khánh Thủy. Ảnh: HND

Cùng ngày, Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân đã giải ngân 2 dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tại xã Yên Từ (huyện Yên Mô) và xã Khánh Thủy (huyện Yên Khánh).

Qua đó, có 20 thành viên thuộc Tổ hội nghề nghiệp nuôi cá nước ngọt thâm canh xã Yên Từ và xã Khánh Thủy đủ điều kiện và được xét vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân với tổng số tiền 940 triệu đồng.

Tổ hội nghề nghiệp nuôi cá nước ngọt thâm canh xã Yên Từ (huyện Yên Mô), vui mừng khi nhận được vốn vay. Ảnh: HND

Từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân này sẽ giúp các hội viên, nông dân đầu tư sản xuất, xây dựng mô hình phát triển kinh tế hộ. Để qua đó từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, đồng thời duy trì thường xuyên hoạt động của tổ hội nghề nghiệp.

Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023- 2028, qua đó khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, hỗ trợ, nâng cao đời sống cho hội viên, nông dân.