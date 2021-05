Chủ tịch huyện chỉ đạo "nóng" vụ cán bộ y tế "vòi tiền" người nhà bệnh nhân Covid-19

Tối 30/5, UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã ban hành công văn số 1353 về việc xử lý vi phạm của cán bộ y tế bị tố "vòi tiền" người nhà bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

Trong công văn, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên yêu cầu Giám đốc Trung tâm y tế huyện Việt Yên khẩn trương xử lý nghiêm hành vi vi phạm của bà Ngô Thị Thanh Tân, hiện là nhân viên y tế thuộc Trạm y tế xã Tăng Tiến theo quy định của pháp luật. Báo cáo về UBND huyện trước ngày 1/6/2021.

Văn bản của UBND huyện Việt Yên chỉ đạo xử lý nghiêm cán bộ y tế "vòi tiền" người nhà bệnh nhân Covid-19.

Theo ông Phương, hiện nay, nhà nước chưa có chủ trương, quy định thu tiền chữa trị các trường hợp nhiễm Covid-19. Do vậy, việc đưa thông tin phải nộp tiền để bệnh nhân được đi điều trị ngay của nhân viên y tế là không đúng sự thật.

"Quan điểm của huyện là xử lý nghiêm minh theo pháp luật nếu có. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chúng tôi sẽ không để xảy ra những trường hợp như vậy" - Chủ tịch UBND huyện Việt Yên khẳng định.

Trước đó, UBND huyện Việt Yên đã nhận được báo cáo từ Công an huyện Việt Yên về việc điều tra vi phạm của nữ y tá Tân.

Nữ cán bộ y tế Ngô Thị Thanh Tân bị người nhà bệnh nhân tố cáo vì yêu cầu đưa tiền mới đưa bệnh nhân đi điều trị.

Theo tố giác của người dân, nữ y tá này đã yêu cầu người nhà 1 bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 phải đưa tiền "lót tay" mới được đưa đi điều trị. Bà Tân có đưa ra nhiều mức giá khác nhau và người này có gợi ý người nhà bệnh nhân nộp 12 triệu đồng để được đưa đi điều trị ở điều kiện tốt.

Lãnh đạo Công an huyện Việt Yên cho biết, công an đã làm việc với bà Tân và bà này đã thừa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, do sự việc chưa có dấu hiệu hình sự nên cơ quan này đã đề xuất Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với bà Tân về hành vi liên quan đến an ninh thông tin.

Vụ việc gây bức xúc trong dư luận hiện vẫn đang được các cơ quan tỉnh Bắc Giang tiếp tục xử lý.