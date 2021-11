Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị WHO hỗ trợ kỹ thuật cho vaccine Việt Nam tham gia chương trình thử nghiệm toàn cầu

Việt Nam ủng hộ tiếp cận công bằng vaccine

Chiều tối 28/11 theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thụy Sỹ, Chủ tịch nước và Đoàn đại biểu Việt Nam đã đến thăm trụ sở Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Geneva và có buổi làm việc với Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghegreyesus. Cùng dự có Giám đốc Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI) Seth Berkley và Giám đốc Điều hành Chương trình COVAX Aurélia Nguyen.

Tổng Giám đốc WHO hoan nghênh và cảm ơn Chủ tịch nước cùng Đoàn Việt Nam đã dành thời gian đến thăm trụ sở WHO.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò điều phối quan trọng của Tổ chức Y tế Thế giới trong lĩnh vực y tế toàn cầu, đưa ra các tiêu chuẩn, hướng dẫn y tế, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, giúp các nước giải quyết các vấn đề y tế công cộng, tăng cường năng lực ứng phó dịch bệnh; ủng hộ những nỗ lực của Chương trình COVAX và các tổ chức vận hành COVAX, trong đó có Tổ chức Y tế Thế giới và Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng trong thúc đẩy tiếp cận công bằng, bình đẳng và kịp thời vaccine ngừa COVID-19 trên toàn cầu.

Biến Việt Nam thành trung tâm sản xuất vaccine

Chủ tịch nước tuyên bố Việt Nam sẽ đóng góp tự nguyện thêm 500.000 USD cho COVAX, nâng tổng mức đóng góp tự nguyện của Việt Nam cho COVAX lên 1 triệu USD, nằm trong số không nhiều nước đang phát triển có đóng góp tự nguyện cho COVAX, qua đó thể hiện mạnh mẽ tình đoàn kết quốc tế và nỗ lực trách nhiệm của Việt Nam.



Chủ tịch nước cũng chia sẻ về việc Việt Nam đã chuyển sang chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt để thực hiện mục tiêu vừa phòng chống dịch có hiệu quả, vừa khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và đề nghị WHO, GAVI, Chương trình COVAX quan tâm hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, năng lực tiêm chủng mở rộng; đề nghị Chương trình COVAX tiếp tục phân bổ và điều chuyển vaccine tới Việt Nam càng nhanh và càng nhiều càng tốt, ưu tiên vaccine cho trẻ em, cũng như hỗ trợ các vật tư y tế nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng giúp Việt Nam giữ vững thành quả kiểm soát dịch bệnh.

Chủ tịch nước mong muốn các đối tác tích cực ủng hộ để Việt Nam trở thành trung tâm chuyển giao công nghệ vaccine m-RNA, là nơi sản xuất vaccine cho khu vực Tây Thái Bình Dương; đề nghị Tổ chức Y tế Thế giới hỗ trợ kỹ thuật cho vaccine Nanocovax của Việt Nam được tham gia chương trình thử nghiệm lâm sàng toàn cầu của WHO; đồng thời đề nghị WHO có hình thức phối hợp với các nước để kỷ niệm Ngày quốc tế Phòng chống dịch bệnh (27/12) theo Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc – đây là sáng kiến do Việt Nam đề xướng vào năm 2020 trong vai trò Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và đã được sự đồng bảo trợ của 112 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc.

Về phần mình, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới bày tỏ ấn tượng trước những quyết tâm, nỗ lực và thành quả của Việt Nam trong phòng chống đại dịch Covid-19, phục hồi phát triển kinh tế-xã hội, là bài học kinh nghiệm quý báu cho cộng đồng quốc tế.

Về vaccine Giám đốc Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI) Seth Berkley và Giám đốc Điều hành Chương trình COVAX Aurélia Nguyen khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ cung cấp vaccine nhiều nhất, nhanh nhất có thể.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới ủng hộ ý tưởng biến Việt Nam thành trung tâm khu vực về sản xuất vaccine, sẽ trao đổi với bộ phận kỹ thuật về khả năng đưa vaccine do Việt Nam sản xuất tham gia chương trình thử nghiệm toàn cầu của WHO.

Ông cũng nhất trí với đề nghị của Chủ tịch nước, sẵn sàng có thông điệp nhân ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh vào ngày 27/12 năm nay theo sáng kiến của Việt Nam; đồng thời cho biết sắp diễn ra phiên họp đặc biệt của WHO nhằm để các nước thảo luận khả năng xây dựng một hiệp ước phòng chống đại dịch cấp toàn cầu nhằm ngăn chặn những thảm họa tương tự trong tương lai, mong Việt Nam xem xét tích cực đề xuất này.

Nhân dịp này Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cảm ơn sự đóng góp tài chính của Việt Nam cho Chương trình COVAX và cho biết luôn sẵn sàng cùng các đối tác hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với Việt Nam trong việc bảo đảm tiếp cận công bằng vaccine và chuyển giao công nghệ vaccine m-RNA.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghegreyesus đánh giá cao nguồn nhân lực của Việt Nam. Ông cũng bày tỏ ủng hộ đề nghị của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về việc tạo cơ hội để có thêm người Việt Nam làm việc tại WHO.