Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Cần Thơ

Tại Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi tới các vị chức sắc, tăng sinh lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc.



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà các vị chức sắc trong Học viện Phật giáo Nam tông Khmer. Ảnh: Huỳnh Xây

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong năm 2021 vừa qua, trong bối cảnh đất nước còn gặp nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng của nhân dân và mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, đồng tình, tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, các tổ chức tôn giáo, trong đó có quý vị chức sắc, chức việc và tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer, đất nước đã khắc phục khó khăn, thách thức, từng bước kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội dần ổn định.

Chưa dừng lại ở đó, theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, tăng trưởng kinh tế tiếp tục được duy trì, chính sách về an sinh xã hội được chú trọng thực hiện, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng, an ninh tiếp tục được nâng cao, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao.

Đặc biệt, công tác dân tộc, tôn giáo và việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo được quan tâm thực hiện, đạt nhiều, đạt nhiều kết quả thiết thực. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được phê duyệt, triển khai…

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thắp hương tại Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer. Ảnh: Huỳnh Xây

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, những thành tựu chung nêu trên là nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có sự đóng góp quan trọng của đồng bào dân tộc Khmer và của quý vị tăng sĩ trong hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của chức sắc, chức việc, chư tăng, tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer đối với cộng đồng, xã hội và đất nước trong thời gian qua.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với đồng bào các dân tộc, trong đó có đồng bào dân tộc Khmer. Luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người, bảo đảm sinh hoạt, hoạt động tôn giáo đúng pháp luật. Cùng với đó là không ngừng chăm lo phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo, trong đó có đồng bào Phật giáo thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn nghĩa vụ của công dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng rằng, các chư tăng trong hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer, các tăng sinh của Học viện Phật giáo Nam tông Khmer và các tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer tiếp tục góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, để đạo và đời luôn song hành với nhau. Đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội.

Theo Hòa thượng Đào Như - Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer cảm ơn sự quan tâm của của Đảng và Nhà nước đối với sự phát triển của Học viện cũng như luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với đồng bào dân tộc Khmer, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Đồng thời khẳng định tiếp tục động viên Phật giáo Nam tông Khmer và đồng bào dân tộc Khmer tích cực đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.