Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Tại lễ phát động, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã kêu gọi toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ phát động (ảnh K.A).

Từ ngày 27/4/2021 đến nay, dịch bệnh bùng phát lần thứ tư, đã phát sinh trên địa bàn 30 tỉnh, thành phố, lây nhiễm vào khu công nghiệp, nhất là ở địa bàn các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, TP. Đà Nẵng, TP.Hà Nội... Theo thống kê chưa đầy đủ, đến sáng ngày 27/5/2021 đã có 3051 ca nhiễm Covid-19 đang điều trị, hàng vạn ca F1, F2, hàng trăm ngàn lượt người phải cách ly, một số nơi phải phong tỏa, giãn cách xã hội.

Lực lượng ở tuyến đầu như ngành y tế, quân đội, công an, tổ Covid-19 cộng đồng, tình nguyện viên... đang phải dốc sức, ngày đêm đối mặt với khó khăn, nguy hiểm. Nhiều tấm gương làm việc tận tụy, quên mình, xả thân vì nhiệm vụ, làm lay động lòng người, được cả xã hội cảm phục, biết ơn. Đảng và Nhà nước ta đang tích cực chuẩn bị mọi mặt để tiêm vắc xin đại trà phòng bệnh cho nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đọc Lời kêu gọi (ảnh K.A).

Trước tình hình đó, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thiết thực hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi:

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, người nước ngoài đang làm việc, sinh sống ở Việt Nam nêu cao ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, chấp hành nghiêm quy định của Chính phủ, ngành y tế và của địa phương, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Toàn thể nhân dân đồng lòng, chung sức vì sức khỏe của mình và của cộng đồng, nỗ lực cao nhất để giữ được: khu dân cư an toàn, xã an toàn, huyện an toàn, tỉnh an toàn, cả nước an toàn.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc, các tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân, đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài… tiếp tục chung tay góp sức, ủng hộ vật chất và tinh thần để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Tập trung chủ yếu cho các nội dung: kinh phí mua vắc xin, máy thở và trang thiết bị y tế; hỗ trợ cho các khu cách ly, điều trị bệnh nhân nặng; động viên lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh...

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xin được thay mặt nhân dân cả nước, nhất là nơi đang xảy ra dịch bệnh, tri ân lòng hảo tâm, nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân… ủng hộ vật chất, tinh thần cho công tác phòng, chống dịch. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cam kết tổng hợp đầy đủ các khoản ủng hộ, công khai minh bạch, sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả thiết thực.

"Với tinh thần đại đoàn kết, triệu người như một, thống nhất ý chí và hành động, siết chặt tay nhau, phát huy trí thông minh, tính sáng tạo, ý chí kiên cường của người Việt Nam, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe cho cộng đồng, tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân", Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh.